Las familias desalojadas en Jimena por las borrascas vuelven a sus casas este martes

Una vivienda, al borde de la anegación durante los peores días de las borrascas.

Las familias desalojadas en Jimena de la Frontera por los temporales de borrascas vuelven a sus casas este martes. El municipio del interior del Campo de Gibraltar recupera a la normalidad poco a poco tras la estabilización del episodio de fuertes lluvias registrado con Leonardo y Marta. Ante la ausencia de previsión de nuevas borrascas y siguiendo las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de los Servicios de Emergencias, el Ayuntamiento ha decidido rebajar el Plan de Emergencia Municipal al Nivel 0, al no encontrarse ya la localidad en situación de alerta meteorológica.

Como consecuencia de esta decisión, el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local), que permanecía activo desde el pasado martes, ha quedado desactivado. La tregua concedida por el tiempo y la estabilización de los ríos han permitido que las familias que habían sido desalojadas de manera preventiva puedan regresar a sus viviendas con normalidad.

Desde el Consistorio se ha informado de que, aunque la situación meteorológica se ha normalizado, los servicios municipales continúan atendiendo las incidencias derivadas de las borrascas y permanecen en alerta ante cualquier eventualidad que pudiera producirse.

En los próximos días darán comienzo numerosas labores de reparación y arreglo por parte del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, con el objetivo de subsanar los daños ocasionados por las intensas lluvias y los episodios de viento registrados durante este periodo.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración ciudadana y la coordinación de los servicios de emergencia durante el desarrollo del temporal.