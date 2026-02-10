San Martín del Tesorillo intenta recuperar la normalidad poco a poco tras el azote de las borrascas y el municipio hace recuento de las cantidad de daños sufridos, especialmente en lo relacionado con la agricultura, el sector más golpeado por los últimos temporales.

El Ayuntamiento mantiene las tareas de limpieza y atención a los vecinos este martes después de que en las últimas horas se celebrase la que fue la última reunión con el Puesto de Mando Avanzado en Casares costa. "La situación se mantiene estable: los ríos continúan bajando de nivel, con algún repunte puntual, pero las lluvias del lunes no han tenido afección y todo vuelve poco a poco a la calma", informa el gobierno local.

"De forma progresiva se irán retirando algunos dispositivos, aunque se mantendrán efectivos de proximidad", explica el Ayuntamiento, que la noche del lunes contó de nuevo con la Unidad Militar de Emergencia. Este martes se vuelve a sumar efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y se solicitará también apoyo del Infoca.

La UME, según ha detallado el Ministerio del Interior, ha llevado a cabo un reconocimiento aéreo con dron para evaluar la situación y ha reforzado el apoyo a la población con la entrega de víveres.

"Seguimos atentos a las previsiones para el jueves-viernes de esta semana, ya que el frente de lluvias previsto incluye zonas como el Campo de Gibraltar y Grazalema", advierte el Ayuntamiento tesorillero. "Estaremos pendientes de la información de AEMET y realizaremos nuevas evaluaciones según evolucione la situación. Por ahora, normalidad y calma".