Reabiertas varias carreteras clave en Algeciras, Los Barrios y Tarifa tras el temporal

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, se desplazó este martes al Campo de Gibraltar para revisar el estado de diferentes carreteras de la red provincial, comenzando en la CA-9208, carretera de El Cobre.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, se ha desplazado este martes al Campo de Gibraltar para comprobar el estado de varias carreteras de la red provincial afectadas por el temporal, con especial atención a la CA-9208, conocida como la carretera de El Cobre, en el término municipal de Algeciras, una de las vías estratégicas de acceso al municipio.

Según ha informado la institución provincial, en las últimas 24 horas se han reabierto nueve carreteras de la red provincial y los trabajos continúan activos en una veintena de vías, varias de ellas en la comarca campogibraltareña. Entre las carreteras ya restablecidas al tráfico figuran la CA-9208 (El Cobre) y la CA-9209, que conecta Algeciras con Los Barrios, dos de los ejes más afectados por las intensas lluvias.

La Diputación subraya que estos avances son consecuencia directa del refuerzo del operativo especial de carreteras, que solo este lunes actuó en 19 vías provinciales. En menos de una semana se ha conformado un dispositivo extraordinario que integra a las cuatro brigadas de conservación de carreteras, maquinaria procedente de empresas externas del acuerdo marco de Vías y Obras, tres contratos de emergencia con una inversión cercana a los 154.000 euros, y nuevos equipos contratados a Tragsa, con una dotación de 1,3 millones de euros.

Este despliegue permite contar con grúas giratorias especializadas en la limpieza de cunetas y sistemas de drenaje, una actuación clave en zonas como el Campo de Gibraltar, donde la acumulación de barro y desprendimientos ha obligado a cortar el tráfico en tramos completos. Durante el temporal, hasta 38 carreteras provinciales han sufrido restricciones totales o parciales.

Durante su visita, Almudena Martínez ha agradecido el esfuerzo de los equipos de carreteras y ha destacado el objetivo prioritario del operativo: “Están velando para que siga existiendo conectividad y para que los vecinos puedan entrar y salir de sus municipios”.

Actualmente, la organización del dispositivo permite que entre 12 y 14 equipos trabajen de forma simultánea cada jornada en distintos puntos de la provincia. En el Campo de Gibraltar, las actuaciones se centran en la retirada de barros y obstáculos, la restitución de drenajes, la limpieza de cunetas, el refuerzo de la señalización y la reparación de calzadas dañadas.

En el municipio de Tarifa, por ejemplo, se ha logrado reabrir la CA-9210, que da acceso al Santuario, una vía especialmente sensible por su ubicación y orografía.

La Diputación ha anunciado además que esta respuesta inmediata se verá reforzada en los próximos días con dos nuevos contratos: uno para la asistencia geotécnica, que permitirá analizar el terreno antes de acometer reparaciones definitivas, y otro para obras de emergencia destinadas a evitar el aislamiento de poblaciones y habilitar rutas alternativas. Para este último se ha reservado una partida de 226.933 euros.

Los trabajos se realizan con el apoyo de camiones, retroexcavadoras y señalización de emergencia, aunque la presidenta ha reconocido la necesidad de seguir ampliando medios. “Tenemos un compromiso muy estrecho con el personal. Vamos a seguir facilitando más maquinaria y recursos, no solo ahora, sino de forma permanente”, ha concluido.