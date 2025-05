Juanma Moreno exige al Gobierno que aplique contra los narcos los mismos medios que contra ETA

Algeciras/“El narcotráfico se está consolidando en España. Cada vez tiene más capacidades y medios y la Guardia Civil y la Policía Nacional cada vez menos recursos. Es David contra Goliat, la humillación de nuestro Estado derecho. Es una invasión”. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha elevado con esas palabras el tono de sus reivindicaciones ante el Gobierno de la nación en materia de lucha contra las redes del narcotráfico en Andalucía y ha demandado al Ejecutivo que active ante ellas los mismos medios que en su momento se pusieron en marcha ante los terroristas de ETA.

“Vamos a ver cómo el narco va a empezar a amenazar, como ya está haciendo, a jueces, a policías, a guardias civiles, o a comprar a guardias civiles, a jueces o a políticos. Empezaron por el hachís, pero ya estamos con la coca. Y la coca trae sangre siempre. Ya estamos viendo [fusiles de asalto] kalashnikov, armas... y ojalá me equivoque, pero vamos a ver cosas feas. Pido al Gobierno que ponga todos los medios. Igual que hubo un tiempo donde se hicieron los Grupos Antiterroristas Rurales [GAR, posteriormente rebautizados como Grupo de Acción Rápida], cuando se luchó contra el terrorismo en el norte, especialmente en Euskadi y Navarra, ahora hace falta concentrar todos esos medios técnicos y humanos para luchar contra el narcotráfico”, ha sostenido Moreno en Madrid, coincidiendo con la visita que una delegación de eurodiputados realiza esta semana al Campo de Gibraltar y Barbate, municipio en el que murieron dos guardias civiles en febrero de 2024, arrollados por una narcolancha.

No puede ser que entren por el río Guadalquivir como Pedro por su casa — Juanma Moreno - Presidente de la Junta de Andalucía

Moreno abundó en sus duros reproches a la labor del Gobierno: "Me produce vergüenza que un país moderno como el nuestro no tenga capacidad para luchar contra un narco creciente. Ahora lo podemos parar, pero dentro de unos años ya no podremos", dijo durante la clausura en Madrid de la jornada Andalucía, donde todo comienza, organizada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

"El narco empezó entrando por una sola provincia, y ahora está en toda la franja sur de Andalucía. No puede ser que todos los días veamos planeadoras desde Cabo de Gata hasta Huelva. No puede ser que entren por el río Guadalquivir como Pedro por su casa. Y no puede ser que las petacas, las gasolinas con las que se mueve el narco, salgan de los puertos con absoluta naturalidad porque no está tipificado en el Código Penal", ha subrayado.