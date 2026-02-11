IU reclama una rehabilitación integral de la A-381 para paliar el deterioro de los temporales

La diputada de IU y portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, mostrado este miércoles su preocupación por el deterioro de la A-381, vía que une el Campo de Gibraltar con el resto de la provincia, tras los últimos temporales. Una situación que, para Nieto, agrava "la ya de por sí lamentable situación en la que se encontraba esta infraestructura de comunicación clave".

“Llevamos años reclamando en el Parlamento una actuación integral de la Junta en una vía que soporta un ingente volumen de tráfico pesado y cuyo deterioro no es nuevo, y solo hemos recibido parcheos por respuesta” afirmaba la portavoz de Por Andalucía. La última intervención se produjo a finales de 2025, con la rehabilitación del firme en varios tramos 381 desde Medina Sidonia al Campo de Gibraltar con un coste de 1,25 millones de euros y unos 10 kilómetros de extensión para un trazado de casi 90.

Nieto demandará nuevamente a la Junta una actuación integral. "No es de recibo que una infraestructura clave para la actividad económica del Puerto de Algeciras y de la comarca del Campo de Gibraltar adolezca de la más mínima atención por parte del gobierno andaluz, que lleva demasiado tiempo sin afrontar el problema en su verdadera dimensión. Estamos hablando de la seguridad de miles de usuarios y profesionales que transitan por esta vía y de los intereses económicos de un puerto y de una comarca claves en el tejido productivo de Andalucía”, bajo el criterio de la diputada de Izquierda Unida.

El túnel de Valdeinfierno, en el kilómetro 74 de la autovía A-381 tuvo que ser cerrado el martes parcialmente tras el desprendimiento de parte de su tramo final, ocurrido durante la pasada noche del lunes como consecuencia del fuerte episodio de lluvias asociado a un río atmosférico.

El incidente obligó a cortar la circulación en ese punto de la vía, con desvíos habilitados a través de una vía de servicio. Los vehículos están siendo redirigidos para reincorporarse a la A-381 a la altura del kilómetro 73.