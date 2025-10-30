IU carga contra el nuevo "parcheo" de la A-381 por abarcar a solo el 10% de la autovía entre Jerez y Los Barrios

La diputada de Izquierda Unida y portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado este jueves que la Junta de Andalucía haya presentado una intervención para la mejora del firme de la A-381 que abarcará a 10 kilómetros en un vial de casi 100 kilómetros entre Jerez y Los Barrios.

"Se deja fuera de la actuación al 90% de las necesidades de esta carretera. La A-381, como tanteas veces hemos venido demandado, requiere de una actuación integral que pare el deterioro que padece y ponga fin al riesgo que para la seguridad vial supone el actual estado del firme. Y la Junta viene ahora a intentar esconder su falta de respuesta con un parcheo de la vía que pretende disfrazar como actuación trascendental", según Nieto.

Para IU, calificar esta actuación como rehabilitación integral "resulta un insulto a la inteligencia" de los usuarios de una vía cuyo estado consideran absolutamente lamentable y peligroso para la seguridad vial en una de las arterias de comunicación más importantes para el Campo de Gibraltar.

“Estamos ante un nuevo parcheo de los muchos que se han hecho a esta carretera en los últimos años y que en poco han servido para mejorar las condiciones de circulación”, ha criticado Nieto.