Interior licita por 90 millones de euros el mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior

El Ministerio del Interior ha licitado la contratación del servicio de mantenimiento integral para los despliegues fijos del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una herramienta clave para el control de la inmigración irregular y el crimen organizado, que tiene un punto estratégico en el estrecho de Gibraltar. Según la licitación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato de mantenimiento tiene un valor de más de 90 millones de euros para los "despliegues fijos" del SIVE.

El contrato de 90.120.000 euros consta de cinco lotes para Canarias, la zona del Atlántico y estrecho de Gibraltar, la zona del Sureste, la zona de Levante y, finalmente, para servicios de apoyo a la gestión logística del contrato. Se trata de un procedimiento negociado con publicidad y en la licitación se estipula que pueden presentarse ofertas para un número máximo de cinco lotes, si bien a un único licitador puede adjudicársele cuatro de estos lotes.

El anuncio de la licitación lo ha realizado la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil y el plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación está abierto hasta el 13 de febrero de 2026.

El Ministerio del Interior anunció en 2024 que había impulsado una batería de medios tecnológicos para reforzar la lucha contra la inmigración irregular, recurriendo para ello a drones, inteligencia artificial y estaciones sensoras, así como a un plan de modernización del SIVE que englobaba a toda la costa española.

Una modernización en marcha

La modernización del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior de las Comandancias de la Guardia Civil de Algeciras, Cádiz y Ceuta será una realidad con una inversión de 27 millones de euros. La licitación para el suministro de este servicio se resolvió el pasado mes de abril casi un año y medio después de que se publicara la licitación porque el procedimiento había sufrido varias incidencias, entre ellas la subsanación de errores y recursos presentados por las empresas que optaban a hacerse con el contrato. El plazo de ejecución del contrato es de 34 meses, aunque el expediente permite tres recepciones parciales para que los nuevos sistemas comiencen a entrar en funcionamiento en un plazo de tiempo más breve. Tras la resolución de un último recurso, la empresa que se encargará de mejorar el sistema que vigila las costas del Estrecho de Gibraltar es Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por un importe de 27.303.187,34 euros (IVA incluido).

El SIVE entró en funcionamiento en la Comandancia de Algeciras en el año 2002 y, desde entonces, ese concepto de vigilancia se ha ido implantando en otras demarcaciones marítimas del Instituto Armado. La Secretaría de Estado de Seguridad remarcó la urgencia de esta necesaria modernización ante la intensificación de los flujos marítimos de inmigración irregular, promovidos por la inestable situación económica y política de los países del Magreb, y de los tráficos ilícitos de narcóticos y estupefacientes, incentivados por el lucrativo negocio que supone esta actividad.