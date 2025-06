Huelga en el sector del metal: UGT y CCOO convocan paros por el convenio para el 18 y 19 de junio e indefinido desde el 23

Algeciras/Ya es oficial y habrá huelga en el metal en la provincia de Cádiz. Los sindicatos UGT y CCOO han acordado convocar huelga para todos los trabajadores del sector metalúrgico por la falta de acuerdo con la patronal Femca para renovar el convenio colectivo. El calendario de movilizaciones previsto comenzará finalmente con dos jornadas de paro los días 18 y 19 de junio, pasando a ser indefinidos a partir del día 23. El conflicto amenaza con paralizar buena parte de la actividad industrial de la provincia y el Campo de Gibraltar, como sucedió en 2021.

Esta petición ya ha sido cursada ante las autoridades para poder desarrollar las movilizaciones, conforme a la Ley de Huelga. La sesión de mediación ante el Sistema de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) está convocada para el lunes 16.

La decisión de los sindicatos se ha comunicado poco después de una multitudinaria asamblea de delegados de CCOO celebrada en El Puerto de Santa María y otra en el Campo de Gibraltar, que ha respaldado la iniciativa del provincial. La UGT, como sindicato mayoritario en la mesa negociadora, ya tuvo su plenario el miércoles y había planteado abiertamente las primeras movilizaciones que ahora han sido ratificadas al unirse CCOO.

El convenio colectivo provincial del metal regula las condiciones de trabajo de más de 25.000 trabajadores en toda la provincia, de los que no menos de 7.000 obreros se encuentran en el Campo de Gibraltar. La situación recuerda a la vivida en noviembre de 2021, cuando la renovación del convenio llevó a los trabajadores a secundar nueve días de huelga antes de que se cerrara un pacto para el texto laboral que estuvieron marcados por una alta conflictividad, piquetes y cortes de carretera. La vigencia de aquel convenio expiró en diciembre de 2023, pero su cláusula de ultraactividad permite mantenerlo en vigor dos años más, hasta diciembre de 2025 o hasta que se firme otro acuerdo.

En el Campo de Gibraltar, del sector del metal dependen la práctica totalidad de contratas y empresas del sector auxiliar que operan en las grandes industrias, como Acerinox, las plantas químicas y energéticas de Moeve o las centrales térmicas. Los empleados del metal asumen en estas factorías, que tienen convenios colectivos propios, labores complementarias, reparaciones y mantenimiento. La huelga también abarcará a los talleres mecánicos, talleres de metalistería (carpinterías metálicas) y otros servicios.

Femca considera que no hay justificación para plantear una huelga y reclama la vuelta a la mesa de negociación. Algo que desde CCOO ven difícil. "Me gustaría que hubiera un acercamiento con Femca antes de la huelga, pero no me extrañaría que no se produjera", ha valorado para Europa Sur el secretario provincial de Industria de CCOO en Cádiz, Pedro Lloret. "Llevamos 18 meses de negociación y hay mucho que resolver", ha enfatizado.

La asamblea del metal de CCOO en el Campo de Gibraltar, este viernes.

“Hemos intentado durante todos estos meses que Femca comparta la necesidad de este convenio, que no solo debe de recoger las cuestiones económicas, sino las cuestiones sociales, que no pudimos acordar en el anterior convenio, pero ha sido imposible”, ha agregado el representante de CCOO Industria en la mesa negociadora, José Antonio Limón.

Principales reivindicaciones

Los sindicatos plantearon esta semana a la patronal una propuesta conjunta de peticiones con una respuesta por parte de Femca que no ha satisfecho a las centrales, lo que ha llevado a la celebración de las asambleas en las que se han acordado las movilizaciones.

Los sindicatos exigen la eliminación de una "doble escala salarial" en el complemento personal al plus de tóxicos . En 2013 se firmó un convenio del metal con un complemento personal al plus de tóxicos de 140 euros para todo el personal fijo y temporal de plantilla. Hoy este concepto es de unos 180 euros (2.000 euros anuales), si bien no están acogidos los trabajadores fijos ni fijos discontinuos contratados a partir de 2014. "Han pasado once años y creemos que hay una discriminación. Gente con la misma categoría con una diferencia mensual en la nómina de 180 euros actualmente", según Pedro Lloret, secretario general de la sección de Industria de CCOO.

. En 2013 se firmó un convenio del metal con un complemento personal al plus de tóxicos de 140 euros para todo el personal fijo y temporal de plantilla. Hoy este concepto es de unos 180 euros (2.000 euros anuales), si bien no están acogidos los trabajadores fijos ni fijos discontinuos contratados a partir de 2014. "Han pasado once años y creemos que hay una discriminación. Gente con la misma categoría con una diferencia mensual en la nómina de 180 euros actualmente", según Pedro Lloret, secretario general de la sección de Industria de CCOO. Las centrales también demandan una regulación para el personal fijo discontinuo. Aunque entienden que esta figura no se puede eliminar, a pesar de que creen que no tiene cabida en el sector, no hay consenso con Femca al respecto.

Aunque entienden que esta figura no se puede eliminar, a pesar de que creen que no tiene cabida en el sector, no hay consenso con Femca al respecto. La acumulación de encargos en ciertas épocas del año y los plazos cortos de entrega provoca una sobrecarga de trabajo que se repercute en un altísimo número de horas extraordinarias. "Se trabaja a dos turnos donde caben tres turnos. Si la fecha de entrega está muy ajustada hay que retrasarla, porque no puede ser a costa de la salud del trabajador", protestan las centrales.

en ciertas épocas del año y los provoca una sobrecarga de trabajo que se repercute en un altísimo número de horas extraordinarias. "Se trabaja a dos turnos donde caben tres turnos. Si la fecha de entrega está muy ajustada hay que retrasarla, porque no puede ser a costa de la salud del trabajador", protestan las centrales. La aplicación de la subida salarial en función del IPC se haga con carácter retroactivo a 1 de enero de 2024, porque ese año solo se aplicó una mejora del 1,71%, algo a lo que la patronal se niega.

Femca pide la vuelta a la negociación

La patronal Femca ya rechazó el miércoles la posibilidad de movilizaciones por entender que ha puesto sobre la mesa una propuesta salarial que, asegura, fue aceptada por los propios sindicatos.

Femca considera que ha aceptado íntegramente la propuesta salarial planteada por los sindicatos el pasado 26 de mayo —la conocida como “Opción B”—, incluyendo subidas del 3% para 2024 (por encima del IPC del 2,8%) y del 2,8% para 2025, así como el abono de atrasos. Además, para los años posteriores se ha pactado la actualización de tablas conforme al IPC sin atrasos. Según la patronal, este acuerdo garantizaría una ganancia de poder adquisitivo superior al 1% y resuelve el principal escollo que históricamente ha motivado paros en el sector, por lo que no ve justificación en la convocatoria de la huelga.

La Federación también detalla que ha accedido a mejorar once artículos del convenio, incluyendo pagos más ventajosos en dietas, transporte, pagas extras, anticipos o vacaciones. Entre otras medidas, destaca el adelanto de la paga extra de Navidad, la supresión de límites al plus de transporte, el pago íntegro al inicio del curso de la bolsa de estudios o una equipación de trabajo más completa. Estas concesiones, subraya Femca, reflejan una actitud negociadora abierta y constructiva.

“Estamos plenamente comprometidos con un acuerdo justo, equitativo y sostenible. No hay ninguna razón objetiva que justifique esta huelga”, ha declarado el secretario general de Femca, José Muñoz, quien ha pedido públicamente a UGT y CCOO que vuelvan a la mesa de negociación. su vez, ha advertido de las graves consecuencias que tendría un paro: pérdida de salario para los trabajadores, dificultades operativas para las empresas, riesgo de pérdida de contratos estratégicos y una imagen dañada del tejido industrial gaditano ante potenciales inversores.