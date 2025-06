La huelga del metal se mantiene tras el rechazo de los trabajadores al acuerdo de UGT con la patronal

Campo de Gibraltar/El final de la huelga del metal en la provincia de Cádiz queda en el aire cuando parecía abocada a su final. Pese a que los trabajadores del Campo de Gibraltar ratificaron su apoyo al preacuerdo firmado por la patronal Femca y UGT, el sindicato ha confirmado que sigue adelante el paro por el rechazo general de las plantillas al documento.

La huelga parecía tener contadas las horas a primera hora de este lunes. Los trabajadores del Campo de Gibraltar y la Bahía de Cádiz estaban convocados a varias asambleas para dar su opinión del preacuerdo y decidir si lo aprobaban o no. Pese a que UGT cuenta con mayoría absoluta en el comité de huelga y podría firmarlo sin contar con CCOO, el otro sindicato presente en la negociación, decidió dejar la decisión a las plantillas.

En el Campo de Gibraltar se organizaron tres votaciones con cientos de participantes en los principales centros de trabajo: Moeve (San Roque), Indorama (Guadarranque) y Acerinox (Palmones, Los Barrios), además de otras menores celebradas en concesionarios y talleres. Una mayoría de más del 90% ratificó el apoyo de la comarca al documento. "No debemos tener miedo de traer el mejor convenio de España a la provincia de Cádiz", defendió Álvaro Rosado, uno de los representantes del sindicato en la comarca, frente a los empleados de las contratas en Acerinox.

Con este panorama, los representantes sindicales auguraban que era cuestión de horas que llegase el visto bueno de los trabajadores del sector en la Bahía de Cádiz, pero este no se produjo en todo el día. El desconcierto que reinaba entre trabajadores y sindicatos en la comarca culminó en una asamblea a última hora de la tarde en el acceso al parque energético de Moeve para informar de que la huelga sigue adelante hasta que no lleguen los resultados de la capital.

Ya por la noche, Antonio Montoro, delegado provincial de industria de UGT, comunicó a los trabajadores mediante un mensaje de voz que la mesa negociadora ha vuelto a reunirse este mismo lunes y que la huelga indefinida sigue adelante. "Tocaremos los contactos que debemos tocar de otros sindicatos o Femca y tomaremos una decisión final", ha expresado el sindicalista.

"Tenemos claro que los trabajadores han dicho que no les ha gustado este preacuerdo", ha recalcado Montoro, quien ha rehusado dar detalles de las votaciones, pero que ha dejado entrever que el resultado global ha concluido con una mayoría para el no. De esta forma, a la vista del apoyo en el Campo de Gibraltar, se desprende un rechazo amplio en la Bahía de Cádiz, donde se ubica la mayor parte de los trabajadores afectados por el convenio.

Según señalaron miembros de UGT en el Campo de Gibraltar, y así lo transmitieron a los asistentes a la reunión vespertina, los responsables de Cádiz capital no revelaron el resultado de las votaciones. De hecho, hasta última hora y pese a las consultas de este periódico, desde la formación solo compartieron valoraciones sobre el preacuerdo por boca de Antonio Montoro, secretario de industria, y mediante nota de prensa en respuesta a las críticas de los sindicatos.

"El Campo de Gibraltar está dando un ejemplo de cómo se llega a un acuerdo", apuntaban algunos sindicalistas en el encuentro de la tarde en Moeve, en contraposición a lo sucedido en Cádiz. Allí, durante este lunes, se produjeron nuevos altercados y cortes de carreteras que han mantenido la tensión sobre la resolución del conflicto laboral, deseada por buena parte de trabajadores.

Los sindicalistas de UGT de la comarca han hecho un llamamiento a los presentes a personarse a primerísima hora del martes en los accesos a la refinería de Moeve y las demás factorías de la comarca, como sucediese miércoles y jueves de la semana pasada, para visibilizar su protesta y ejercer presión. Esto derivará en cortes de tránsito en la entrada y salida de trabajadores, siguiendo el ejemplo de los primeros días.

Silencio en UGT Cádiz

A lo largo del lunes, los responsables provinciales de UGT, defensor del preacuerdo alcanzado en la madrugada del domingo al lunes con la patronal Femca, no comentaron en ningún momento las asambleas desarrolladas en la Bahía de Cádiz. En una nota de prensa, la formación defendió que el preacuerdo alcanzado con Femca es una herramienta “positiva” para desbloquear el paro antes de entrar en una fase indefinida. Antonio Montoro apuntó que el acuerdo recoge avances “relevantes”, con detalles que lo convierten en un hito, como garantizar el aumento de los salarios acorde al IPC hasta 2032.

UGT resaltó también la recuperación del plus de toxicidad y penosidad, que se perdió en 2012 y que volverá de forma progresiva, así como la implantación de un protocolo de contratación para trabajadores fijos discontinuos. Montoro manifestó su comprensión de que "todos los convenios dejan una sensación agridulce", pero insistió en que "la huelga no la quería nadie".

Rechazo de CCOO y CGT

El acuerdo entre UGT y la patronal Femca, supone un convenio que "retrocede en derechos sociales y salariales y que somete durante casi una década a la clase obrera en el metal a no poder mejorar las condiciones", según indicó CCOO en rueda de prensa este lunes. La formación, presente en el comité de huelga y las negociaciones, rechazó firmar el documento como muestra de su desacuerdo.

"Es la primera vez que lo veo", comenta Pedro Lloret, secretario general de CCOO Industria Cádiz, sobre la extensión de esta renovación de convenio hasta 2032, es decir, durante nueve años. Una cuestión en la que también incide la secretaria general del sindicato en la provincia, Inmaculada Ortega, que explica que la entidad no firma este principio de acuerdo al considerarlo "un mecanismo de sometimiento del metal de Cádiz". "Es un secuestro para limitar ese derecho de mejorar las condiciones laborales a través del convenio durante casi una década", abunda la responsable sindical.

Ortega defiende que los sindicatos deben llevar los que se traslada con una convocatoria de huelga a la mesa negociadora. "No vale la épica, si esta no se refrenda en la ley, un convenio colectivo es ley", apunta para destacar la "coherencia" de CCOO por no firmar el preacuerdo al mantener lo que han venido demandando en la negociación. "Durante 18 meses intentando que fuera un convenio justo, social y solidario", añade Lloret, que entiende que lo acordado se aleja de estas pretensiones.

CGT, por su parte, convocó una nueva huelga para mantener activo el conflicto laboral: “La huelga más vigente que nunca tras la nueva traición de UGT y el descafeinamiento de CCOO, que si bien no ha firmado el preacuerdo está llamando a la desmovilización y a la vuelta al trabajo”, señaló el sindicato en un comunicado.