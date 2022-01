Las hermandades de la comarca, listas para la Semana Santa 2022

Quedan menos de tres meses para el Domingo de Ramos y las hermandades del Campo de Gibraltar están listas para afrontar el regreso a las calles de los desfiles procesionales de la Semana Santa con todas las medidas higiénico-sanitarias que exige este tiempo de pandemia.

La preparación comenzó antes de la Navidad con total normalidad -a la hora, por ejemplo, de contratar a las bandas y comprar las flores para adornar los pasos- y, cuando recrudeció la sexta ola del coronavirus entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, las juntas directivas decidieron darse unos días por prudencia para comenzar las igualás y más tarde los ensayos. En cualquier caso están en fecha: estas actividades, en general, no suelen comenzar hasta bien avanzado enero.

La buena experiencia primero de los desfiles de la Inmaculada Concepción en Algeciras y La Línea y, más tarde, de las cabalgatas de Reyes y otras actividades navideñas terminaron de convencer a las cofradías del Campo de Gibraltar de que, tres años después, podrán procesionar con sus imágenes entre los domingos 10 y 17 de abril. Para entonces, los expertos apuntan a que habrá remitido la pandemia lo suficiente como para hacerlo sin riesgo de contagios masivos.

A esto se une que el vicepresidente de la Junta de Andalucía defendió este martes que la Semana Santa de 2022 se celebre con "normalidad" y prevé que las cofradías y hermandades andaluzas salgan a la calle aunque haya que realizar cambios en los itinerarios para ajustarse a las restricciones y las medidas sanitarias. Juan Marín, esgrimió que, si la comunidad ha sido capaz de tener cabalgatas de Reyes, hay que apostar por que la Semana Santa se lleve a cabo con "normalidad" y atendiendo a las instrucciones de las autoridades sanitarias. "Confío en que los cofrades se preparen para ello y a lo mejor hay que hacer cambios en los recorridos, pero creo que se celebrará con total normalidad", subrayó.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó el martes que la incidencia acumulada del coronavirus empiece a registrar “cierta relajación” y a desacelerar, lo que cree que significa “que podemos estar ante el comienzo de lo que puede ser el principio del fin de la sexta ola”. Pese a esto fue más cauto frente a la posibilidad de celebrar la Semana Santa 2022. "Es imposible afirmar qué va a pasar dentro de dos meses y medio como para decirlo con rotundidad", explicó antes de reconocer que desea "de manera entusiasta que se celebre porque soy cofrade". A continuación reclamó "prudencia" ante la hipótesis de que "pueda aparecer una nueva cepa", como ha puesto de manifiesto con la irrupción de la variante ómicron, aunque su afección "las Navidades no las ha echado a perder". La búsqueda de espacios lo más abiertos posible a la que se refirió Marín no va a costar mucho, por ejemplo, en Algeciras, que ya en 2019 estableció cambios en la Carrera Oficial, con la Plaza Alta como eje central, que satisfizo a todas las hermandades y recibió elogios de los fieles. "Estamos preparados para salir", explica el presidente del Consejo Local, Manuel Delgado Cerro, "pero siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades religiosas y civiles". "No vamos a hacer nada que no cuente con el respaldo de la autoridades, tal y como hemos hecho hasta ahora. Esta pandemia exige que seamos muy escrupulosos con todas las recomendaciones sanitarias", subraya.

Algeciras continúa, por ejemplo, con los cursos del Instituto Diocesano de Teología para cofrades de formación teológica y moral específico para los hermanos y, especialmente, para miembros de las Juntas de Gobierno de Hermandades y Cofradías. Se celebran en las parroquias de Nuestra Señora de La Palma y de Nuestra Señora de Los Milagros (El Rinconcillo). "Estoy muy orgulloso de cómo las hermandades de Algeciras están llevando la pandemia. Quiero dar las gracias de corazón a todos los hermanos mayores porque son un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas con seriedad", manifiesta.

A la espera de ver qué sucede en los próximos tres meses, Algeciras mantiene la instalación de las sillas en la Plaza Alta. Antes de que se suspendiera la Semana Santa de 2020 estaban agotadas todas las localidades. Nadie ha pedido la devolución del dinero, así que las plazas se mantienen. El Consejo Local tiene pensado trabajar con el Ayuntamiento para cubrir de sillas la orilla interior de la Plaza Alta y alcanzar un aforo superior a las mil doscientas plazas en la Carrera Oficial.

El Huerto de Algeciras, como es tradición, realizó ya su igualá en noviembre. El resto la realizará en los próximos días, así como las distintas reuniones de costaleros y actividades litúrgicas antes del comienzo de los ensayos. La Borriquita, la Columna, el Medinaceli o el Nazareno cuentan los días para que empiece la recta final de la preparación. A un mes y medio de la Cuaresma, todo está preparado.

Cuando llegue la próxima Semana Santa habrán pasado tres años desde la última vez que hubo salidas procesionales, en abril de 2019, antes de que el coronavirus suspendiera las de 2020 y 2021.

José Manuel Pulpillo, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La Línea, trabaja junto a su directiva con "prudencia y tranquilidad", además de con la "ilusión" del regreso de los pasos a las calles de la ciudad. "Hasta final de enero o quizás mediados de febrero estamos a la expectativa pero parece que en primavera nos vamos a recuperar", confía. En La Línea ya está fijado incluso la presentación del cartel de Semana Santa para el día 29 de este mes y para el 19 de marzo, la de la revista oficial de este año. "Tenemos la esperanza de que haya una bajada, pero hay tiempo y más este año que no se celebra la Semana Santa hasta la segunda semana de abril", explica.