La Guardia Civil forma a 30 vigilantes de seguridad del Campo de Gibraltar en el uso de armas

La Guardia Civil celebra una jornada de formación sobre el uso de armas de fuego dirigido a personal de la seguridad privada.

Treinta profesionales de la seguridad privada han participado en una jornada formativa organizada por el Área de Formación de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras, centrada en el uso proporcional de las armas de fuego y la aplicación gradual de la fuerza en situaciones operativas.

La actividad, celebrada en las instalaciones de Prosegur en Sotogrande (San Roque), se enmarca dentro del Programa Coopera, una iniciativa que busca estrechar los lazos entre la Guardia Civil y las empresas de seguridad privada mediante el intercambio de información y la formación continua de sus profesionales.

Durante la sesión, los agentes instructores desgranaron los distintos niveles del arco de intervención, desde la presencia uniformada y la comunicación verbal hasta los escalones más elevados que implican el uso del arma de fuego. El objetivo: que los vigilantes de seguridad comprendan cuándo, cómo y en qué medida pueden emplear la fuerza, analizando tanto los efectos inmediatos como las consecuencias legales y operativas de sus decisiones.

"Se trata de mejorar la toma de decisiones en momentos críticos", explicaron desde la Comandancia. La formación puso especial énfasis en las normas de seguridad y el manejo seguro del arma, con el fin de reducir los riesgos inherentes al trabajo diario de estos profesionales.

La jornada no se quedó en la teoría. Los asistentes participaron en un bloque práctico dedicado a la defensa semirrígida, donde aprendieron técnicas de empuñamiento, zonas de percusión y criterios para el uso de esta herramienta defensiva. Todo ello orientado a reforzar la autoprotección del personal y la prevención de incidentes en los escenarios habituales de su servicio.

El Programa Coopera, al que pueden adherirse voluntariamente las entidades de seguridad privada, representa un modelo de colaboración bidireccional entre la Guardia Civil y el sector. A través de canales de comunicación específicos, reuniones periódicas y jornadas como esta, ambas partes integran sus servicios y potencian sus capacidades operativas.

La iniciativa responde a una realidad: la seguridad privada es un aliado estratégico en la protección ciudadana. Con más de 90.000 vigilantes en activo en España, estos profesionales constituyen la primera línea de respuesta en numerosos espacios públicos y privados. Coordinar esfuerzos y homologar criterios de actuación no es solo deseable, sino necesario.