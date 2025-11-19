Grande-Marlaska defiende en el Congreso su experiencia de "40 años de lucha contra el narcotráfico" ante las críticas del PP

El PP ha criticado este miércoles que el Gobierno tenga "bloqueadas" diferentes iniciativas legislativas suyas para aumentar la protección de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a lo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contestado remitiéndose al Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en vigor desde 2018. "España es un ejemplo en el marco de la Unión Europea", ha dicho.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada del PP Cuca Gamarra se ha remitido al informe de la misión de eurodiputados de la UE, el desmantelamiento de la unidad OCON-Sur y al "bloqueo" de iniciativas contra el petaqueo o para el reconocimiento como profesión de riesgo de los policías y guardias civiles, mencionando el reciente tiroteo en Isla Mayor (Sevilla) con varios agentes heridos.

Como hizo este martes en el Senado, Marlaska ha descalificado el "sesgo político" de ese informe de la Comisión de Peticiones de la UE y ha recordado sus 40 años de "lucha contra el 'narco", primero como juez --conociendo de primera mano, ha subrayado, las competencias en este tipo de delitos de la Audiencia Nacional-- y ahora como ministro del Interior.

"Espero que ese mismo grupo parlamentario del Grupo Popular haga visitas a Portugal, Suecia, Países Bajos", ha comentado sobre las enmiendas incluidas en el informe de la UE que hablaba de una supuesta obstrucción por parte de Interior durante la visita a Barbate tras la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha.

Según Marlaska, si los eurodiputados fueran a estos otros países las autoridades locales les harían "una referencia muy clara: la política contra el narco de España es un ejemplo en el marco de la Unión Europea", ha dicho, aludiendo al incremento del 16% de las plantillas policiales o a la inversión de 200 millones.

"Menos contratos chinos"

Gamarra ha citado a la fiscal jefe Antidrogas de la Audiencia Nacional para alertar del "problema cada vez mayor" con la delincuencia organizada y también a la Comisión Europea al cuestionar el contrato del Ministerio del Interior como la empresa china Huawei, a la que califica de "proveedor de alto riesgo".

La diputada del PP ha vinculado estos "contratos millonarios con el antiguo fontanero Antonio Hernando" y ha exigido "menos contratos chinos" para, en oposición, destinar más medios a proteger a policías y guardias civiles.

"Yo llevo 40 años luchando contra el narco, en los tribunales y ahora como ministro; ustedes saben mucho más de estar con el 'narco' disfrutando de la vida", ha concluido Marlaska.