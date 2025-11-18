Marlaska denuncia “sesgo político” en el informe europeo sobre la lucha contra el narcotráfico

Grande-Marlaska, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, este martes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este martes a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de elaborar un informe con “sesgo político” sobre la lucha contra el narcotráfico en Andalucía, después de que la delegación de europarlamentarios denunciara “ocultación” y “obstrucción” durante su visita a Algeciras, Cádiz y Sevilla el pasado mayo.

Durante el Pleno del Senado, Marlaska respondió a la parlamentaria del PP María Teresa Ruiz-Sillero, quien le reclamó explicaciones por las supuestas trabas a las investigaciones relacionadas con el narcotráfico y lo calificó como el ministro “más incompetente” de la democracia.

La senadora citó un punto del informe europeo que señala que los eurodiputados no pudieron ver la embarcación en la que murieron dos guardias civiles en Barbate en febrero 2024. El ministro replicó que la lancha no estaba disponible “por decisión de las familias de las víctimas”, y reprochó al documento un “total desconocimiento del contexto” del Campo de Gibraltar.

Grande-Marlaska defendió la actuación del Gobierno en la zona y detalló un aumento del 16 % en las plantillas de policías y guardias civiles, así como una inversión de más de 200 millones de euros desde 2018. Aseguró además que España es “un ejemplo en la Unión Europea” en la lucha contra el narcotráfico.

El ministro acusó al PP de proyectar una imagen negativa del país, recordando “la de miembros de una organización criminal entrando a un hospital y llevándose a un capo” bajo gobiernos populares.

Tras las críticas personales recibidas, Marlaska concluyó: “Es mejor que me llame incompetente que ser muy competente y estar imputado en operaciones como Kitchen o por usar a la Policía para fines partidistas”.