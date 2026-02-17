El Gobierno prepara la llegada de la energía eólica marina con un gran proyecto cerca del estrecho de Gibraltar

El Gobierno de España prepara la implantación de los primeros parques eólicos marinos tras años de iniciativas y proyectos sobre el papel, uno de ellos en el área del estrecho de Gibraltar y sus proximidades en el mar de Alborán.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene abierta hasta el 24 de febrero la consulta pública previa de la orden con las bases que regirán la primera subasta de capacidad para esta tecnología. En principio, el Ejecutivo se ha marcado como objetivo la instalación de entre uno y tres gigavatios (GW) de eólica marina para 2030 en todo el país, conforme a la Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar, y la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

España carece actualmente de parques eólicos marinos comerciales en funcionamiento, aunque el marco jurídico lleva aprobado desde septiembre de 2024. Por la profundidad de sus costas, requiere tecnología flotante, aún menos madura que la fija, pero con un gran potencial para la descarbonización y el desarrollo industrial. En toda Europa hay 37 GW de eólica marina instalada, la mayoría en Dinamarca (país pionero en esta fuente de energía renovable).

La normativa nacional prevé procesos de concurrencia competitiva en el que deberán participar los promotores y que servirán para otorgar simultáneamente a las instalaciones un régimen económico, la reserva de la capacidad de acceso en un nudo concreto de la red de transporte de energía eléctrica y la prioridad en el otorgamiento de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

La zonificación establecida por Transición Ecológica conforme a la biodiversidad veta de entrada este tipo de parques en la costa gaditana desde la Bahía de Cádiz hasta la Bahía de Algeciras (incluyendo las aguas interiores de esta última), entre otros factores por ser un corredor de especies migratorias como el atún rojo y cetáceos. Sí se determinó como una posible zona, aunque con restricciones, el área cercana al Estrecho en el mar de Alborán contando desde Manilva, aproximadamente, hacia el este.

Zonificación para la ubicación de eólicas marinas conforme a los criterios de biodiversidad (2023).

En base a esos criterios ambientales, en febrero de 2023 se aprobaron los primeros Planes de Ordenación del Espacio Marítimo de España (POEM) que determinaron dos zonas potenciales en Andalucía: una en la costa occidental de Málaga y cercana al Campo de Gibraltar y otra en el mar de Alborán, cerca de la costa granadina. En total, en todo el país se fijaron como áreas potenciales un total de 5.000 kilómetros cuadrados, apenas el 0,46% de las aguas españolas y suficiente para el objetivo de los 3 GW a finales de la década.

Las zonas andaluzas aptas para la producción de energía eólica marina

La consulta actualmente en marcha permitirá, una vez culminado el proceso, la aprobación de las bases que regirán el primer concurso y servir de base para futuras convocatorias de más capacidad de generación eléctrica de este tipo. Esta consulta busca recoger las aportaciones y opiniones respecto a criterios como las áreas que deberían ser seleccionadas para el desarrollo en esta primera subasta o si debería ponerse en juego un único parque de mucha potencia en una zona o varios pequeños, entre otros. Y también se consulta sobre los requisitos que se podrán exigir a los participantes en las subastas para garantizar una mayor tasa de ejecución de las inversiones.

Nao Victoria, un proyecto sobre la mesa

En 2022, la empresa IberBlue Wind, formada por la irlandesa Simply Blue Group y las españolas Proes Consultores y FF New Energy Ventures, presentó el proyecto Nao Victoria, un parque eólico marino flotante que se situaría frente a las costas del Campo de Gibraltar y de Málaga.

El parque contaría con 990 megavatios (MW) de potencia instalada y ocuparía una superficie de 310 kilómetros cuadrados, uniendo así el litoral de ambas provincias con 55 aerogeneradores que evacuarían la electricidad mediante las subestaciones energéticas en Los Barrios, Castellar, Benahavís y Ventilla. La inversión estimada de la empresa ascendía entonces a unos 2.500 millones de euros con la pretensión de llegar a abastecer de energía renovable al equivalente a 670.000 hogares al año.

Infografía de situación del proyecto del parque eólico marino en el Estrecho.

Los aerogeneradores se ubicarían a una distancia de 25 a 40 kilómetros de la costa, dentro de la citada zonificación autorizada en el POEM, lo que contribuiría a reducir el impacto de la instalación, que estaría sustentada sobre plataformas flotantes ancladas al lecho marino. Esta tecnología permite ubicar los aerogeneradores a mayor profundidad del mar, lo que solventa la dificultad que supone la estrecha plataforma continental con que cuenta la Península Ibérica. Así, IberBlue Wind deberá concurrir a la primera subasta de capacidad si pretende convertirse en una de las primeras iniciativas de este tipo en cristalizar en España.

Por el contrario, el parque eólico marino promovido por la empresa Bahía de la Plata Real State 2017 a cuatro kilómetros de la playa de La Costilla y a seis de La Caleta, en Cádiz, quedó enterrado por la misma zonificación aprobada hace ahora tres años. E idéntica suerte corrió un proyecto en la costa del Cabo de Gata (Almería), en el mar de Ágata y promovido por BlueFloat Energy y Sener.