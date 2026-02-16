El Campo de Gibraltar sigue su aislamiento en tren con el resto de Andalucía y sin fecha para la vuelta

El Campo de Gibraltar continúa aislado por tren con el resto de Andalucía y España debido a los efectos de las últimas borrascas en la infraestructura ferroviaria y sin que aún haya fecha para el restablecimiento de las incidencias. Mientras el resto de la comunidad autónoma está pendiente de que entre este martes y miércoles vuelva a estar operativa la vía a la altura de Adamuz tras el trágico accidente del pasado 18 de enero, la estación de trenes -también la de mercancías del Puerto de Algeciras- no verá la llegada de convoyes.

Desde el pasado 4 de febrero, la comarca no cuenta con conexión con Madrid ofrecida por Renfe. Tras el corte de la vía, Renfe estableció un plan de viaje alternativo con un autobús Málaga, de ahí un tren a Córdoba, de nuevo un autobús a Villanueva de Córdoba y otro tren a Madrid. Pero el desprendimiento de un talud de cinco metros a la altura de Álora mantiene suspendidas todas las conexiones en tren entre Málaga y la capital.

Estado de la vía del AVE tras el desprendimiento de un talud de cinco metros en Álora / M. H.

Lo normal sería que una vez que esté restablecida la conexión a través de Adamuz, la comarca recupere el tren directo a Madrid. Pero las últimas borrascas también han causado daños en la línea Algeciras-Bobadilla debido a desprendimientos de tierra en Gaucín y Cortes de la Frontera por las últimas lluvias, lo que obliga a realizar los servicios de Media Distancia Algeciras-Antequera en autobús sin que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) haya puesto fecha aún a la finalización a la reparación de la vía.

Este lunes la web de Renfe no ofrecía la posibilidad de adquirir billetes de la línea Algeciras-Madrid para ninguna fecha. Al respecto, la compañía ha explicado a Europa Sur que ofrecerá más información cuando haya novedades.

En cambio, sí se pueden comprar billetes para los AVE entre Málaga y Madrid para viajar a partir de este miércoles, 18 de febrero, aunque todavía no hay una fecha oficial de apertura de la línea en Adamuz. Sin embargo, según indica el diario Málaga Hoy, Renfe aún no tiene claro cómo va a salvar este corte una vez abra la línea en Córdoba. La alternativa para conectar Málaga con Antequera puede pasar por autobuses o por trenes que usen vía de ancho convencional, los de Media Distancia. Por el momento, Iryo y Ouigo, las dos operadoras privadas que también ofrecen sus viajes y trenes entre Málaga y Madrid, siguen sin dispensar pasajes hasta el 1 de marzo.