El Gobierno pagó más de 7.500 euros en dietas a Ábalos por su visita al Campo de Gibraltar en 2018

Los viajes oficiales al Campo de Gibraltar, con visitas a Algeciras, La Línea de la Concepción y Tarifa, figuran entre los desplazamientos por los que el exministro de Transportes y Movilidad Sostenible José Luis Ábalos percibió dietas abonadas por el Gobierno. En concreto, el Ejecutivo pagó 7.568,40 euros en dietas a Ábalos y a la delegación que lo acompañaba por el viaje realizado del 3 al 5 de julio de 2018, que incluyó paradas en Tarifa, Algeciras y La Línea, además de una reunión posterior en Valencia, con desplazamiento vía Málaga.

Así lo refleja la respuesta del Gobierno a una batería de preguntas formuladas por el Partido Popular, en la que se detallan los gastos derivados de los desplazamientos oficiales del exministro a Málaga entre los años 2018 y 2021. En total, Ábalos percibió 23.973,52 euros en dietas correspondientes a cinco viajes oficiales, según la información recogida por Europa Press.

Ábalos, que actualmente se encuentra en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia, no percibió —según subraya el Ejecutivo— ningún gasto de representación con cargo a la caja pagadora central del Ministerio de Transportes durante esas visitas. El Gobierno aclara que estos gastos solo se abonan cuando existen actos de protocolo y representación, circunstancia que no concurrió en los desplazamientos analizados.

El Gobierno no paga viajes privados

No obstante, el Ejecutivo sí reconoce el abono de dietas oficiales, tanto al entonces ministro como a los miembros de la delegación que lo acompañaba, en todos los viajes institucionales realizados a Málaga en ese periodo. Quedan excluidos los desplazamientos de carácter privado, ya que estos no generan gasto para el Ministerio, salvo los derivados de los escoltas de seguridad.

El viaje de julio de 2018, con especial protagonismo del Campo de Gibraltar, incluyó la visita a La Línea de la Concepción y a los medios de salvamento marítimo en Tarifa y Algeciras, además de la reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana. Fue, según el Ejecutivo, uno de los desplazamientos más costosos de ese ejercicio.

Tres viajes en 2019

Un año más tarde, en 2019, Ábalos realizó tres viajes a Málaga, que supusieron un gasto total de 9.258,77 euros. El primero tuvo lugar los días 20 y 21 de febrero, cuando se desplazó a Córdoba y Málaga para reunirse con la alcaldesa cordobesa y con familiares de víctimas de un accidente ferroviario.

El 10 de septiembre, el entonces ministro regresó a Málaga para participar en el centenario del aeropuerto, un viaje cuyo coste fue de 1.495,42 euros, de los cuales apenas 8,50 euros correspondieron a gastos de manutención y 1.486,92 euros a traslados.

El tercer desplazamiento de ese año se produjo los días 20 y 21 de octubre, con motivo de la conferencia ministerial sobre la seguridad de los buques pesqueros y la pesca ilegal, celebrada en Málaga y Torremolinos. Este viaje supuso un gasto de 5.326,60 euros, que incluyó alojamiento, traslados, taxis y el uso de salas de autoridades del aeropuerto.

En 2021 no hubo gastos asociados

En 2020, el gasto registrado fue de 7.146,35 euros, correspondiente al viaje realizado los días 15 y 16 de diciembre a Málaga y Granada, para inaugurar la variante exterior de Granada y firmar un protocolo de actuación entre el Ministerio y la Diputación.

Por último, el Gobierno precisa que en 2021 no hubo ningún gasto asociado a viajes oficiales de Ábalos a Málaga, cerrando así el desglose solicitado por el PP sobre los costes asumidos por la Administración en los desplazamientos del entonces ministro.