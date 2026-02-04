Gibraltar y la UE acuerdan una unión aduanera sin aranceles y sin integración plena del Peñón en el mercado comunitario

Una cabina de Aduanas, en el puesto fronterizo de La Línea y Gibraltar.

Gibraltar y la Unión Europea avanzan hacia la creación de una unión aduanera específica, que permitirá la libre circulación de mercancías entre ambos territorios sin que el Peñón se incorpore al Territorio Aduanero de la UE. Así lo detalla el último Aviso Técnico publicado en la tarde de este miércoles, 4 de febrero, por el Gobierno gibraltareño, que fija las bases del futuro régimen comercial una vez entre en vigor el Tratado de Gibraltar entre la UE y Reino Unido, "previsto inicialmente para el 10 de abril", detalla la nota.

El acuerdo establece que no se aplicarán aranceles ni contingentes a los intercambios de mercancías producidas en la UE y en Gibraltar, alineando el sistema con las normas comunitarias sobre libre circulación de bienes, aunque manteniendo a Gibraltar fuera del marco aduanero europeo.

Movimientos de mercancías y oficinas aduaneras

Como norma general, las importaciones y exportaciones se realizarán por vía terrestre, aunque se contemplan excepciones para el transporte marítimo. Las mercancías de la UE podrán llegar por mar siempre que sean despachadas previamente en la Aduana de Algeciras, mientras que las exportaciones a países no comunitarios podrán realizarse directamente por vía marítima.

El despacho aduanero se centralizará en Oficinas Aduaneras Designadas (OAD) situadas en territorio de la UE: Algeciras, La Línea, Sagunto y una futura oficina en Portugal aún por definir. Desde estas oficinas se gestionarán los trámites de tránsito hacia y desde Gibraltar mediante los sistemas aduaneros europeos.

Régimen para mercancías de la UE y de terceros países

Las mercancías comunitarias circularán bajo el procedimiento de tránsito T2 hasta las OAD, donde se completarán los trámites aduaneros, excluyendo el IVA comunitario. Posteriormente, se activará un nuevo procedimiento específico (T2GI) para su traslado a Gibraltar. La Aduana de Gibraltar será la encargada de cerrar el tránsito y de recaudar los impuestos correspondientes cuando los productos se destinen al mercado local.

En el caso de mercancías procedentes de terceros países, se aplicarán procedimientos equivalentes (T1 y T1GI), con controles sanitarios y fitosanitarios en el primer punto de entrada a la UE. Estas mercancías también podrán acogerse a regímenes aduaneros especiales, como depósitos aduaneros o perfeccionamiento activo, con plazos más amplios que los previstos para bienes comunitarios.

Nuevo sistema fiscal: impuesto sobre transacciones

Con la entrada en vigor del tratado, desaparecerán los actuales derechos de importación y se implantará un impuesto sobre transacciones (Transaction Tax, TT), junto con impuestos especiales limitados al tabaco, el alcohol y el combustible.

El tipo estándar del TT comenzará en el 15%, aumentando progresivamente hasta el 17%, en línea con el tipo mínimo del IVA en la UE. Además, se aplicarán tipos reducidos del 5% y superreducidos del 0% para productos esenciales como alimentos, agua, medicamentos, libros, material sanitario o paneles solares.

Los impuestos solo se devengarán cuando los bienes se destinen a la venta en Gibraltar, y no mientras permanezcan en depósitos o bajo regímenes aduaneros especiales.

Control de distorsiones y papel de un órgano independiente

El acuerdo prevé la creación de un órgano consultivo independiente, integrado por Gibraltar y España, encargado de evaluar el impacto de los tipos impositivos en el mercado, especialmente para evitar distorsiones comerciales en el Campo de Gibraltar. Este organismo podrá recomendar ajustes en los tipos del impuesto sobre transacciones y de los impuestos especiales.

Normas europeas y franquicias para viajeros

Desde la entrada en vigor del tratado, los productos fabricados o comercializados en Gibraltar deberán cumplir los estándares de la UE, con algunas excepciones transitorias para determinados alimentos, medicamentos y productos sanitarios.

Durante los tres primeros años se mantendrá un régimen de franquicias para viajeros, con un límite de 430 euros por persona en viajes marítimos o aéreos y de 300 euros en desplazamientos terrestres. Transcurrido ese periodo, desaparecerán los límites cuantitativos, siempre que se acredite el uso personal de los bienes transportados.