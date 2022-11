Numerosas personas esperan la salida de 7 fardos de hachís encallados en las escolleras de la Avenida España custodiadas por una agentes de la Guardia Civil en La Línea de la Concepción. 05 de noviembre de 2015.

‘Tendríamos que comenzar a preguntarnos cuántos puntos de tasa de paro se deben, en realidad, a la droga; es decir, cuántos trabajadores obvian de modo voluntario del mercado laboral para dedicarse a un negocio ilegal que da inmensos beneficios, tiempo libre, poca carga de trabajo a cambio de un riesgo carcelario que, en el caso del hachís, casi nunca supera los cuatro años. No creamos que el narcotraficante no tiene otro modo de vida y que por eso, casi muerto y angustiado por no poder dar de comer a su familia, se tira al delito. No le demos este argumento social porque es falso. El narco se dedica a ello porque es fácil y porque trabajar de verdad es complicado, por lo general se paga mal, consume buena parte del tiempo vital y, además, se necesita el esfuerzo continuo de la formación.’ Juan Manuel Marques Perales. Europa Sur. Juan Manuel Marqués Perales. 18 de mayo de 2018.