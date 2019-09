“Hay mucha incertidumbre. No nos quieren contar nada, le preguntamos a nuestros jefes y nos dicen que no hay ningún tipo de problema, con el visado y con nada, pero en la frontera hay días que los guardias se están poniendo ya más duros”. Quien así habla es el sanroqueño Faustino Laza, trabajador de la construcción en Gibraltar al que le preocupa especialmente la Verja. “Yo creo que tienen un pulso, entre la Policía inglesa y la española. Hay días que ellos te retienen un rato diez camiones y los españoles dicen, pues ahora te voy a hacer una hora de cola. Normalmente en moto se tarda cinco minutos y esta mañana sin venir a cuento hemos estado veinticinco”, explica.

También apunta a la moneda británica como una de las claves del Brexit para los trabajadores españoles. “Aquí una semana no sabemos si vamos a cobrar la libra a 1,06 o a 1,03 y la siguiente está a 1,11, hay semanas que nos dicen que tenemos que echar horas para acabar corriendo el trabajo y otra semana que nos tenemos que ir a la hora de salida. Hay mucha inestabilidad y no sabemos qué pasa”, explica. “Este último mes con las elecciones tan cerca el Gobierno se abstiene de tomar ninguna medida, tanto de firmar obras como de hacer pagos a empresas, y está todo en el aire. Qué Gobierno saldrá, quiénes se quedarán. No sabemos qué va a ocurrir”, continúa.

“Nos han exigido que tengamos pasaporte y la empresa nos va a preparar un visado, pero a la hora de cruzar la Aduana ya hay bastante gente de los alrededores del Campo de Gibraltar, como Jerez o Cádiz, que venían antes y han dejado de hacerlo porque no le merece la pena salir para no echar horas y la libra tan baja. En cuanto se mueve un poco de trabajo en España, como está sucediendo, la gente no viene. Pero ahora llega la incertidumbre de si vas a cobrar o no en España, que no sé si es peor esa o la del Brexit”.

“Los menos interesados en que halla un Brexit malo son los gibraltareños”, concluye Faustino Laza.