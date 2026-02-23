La Fiscalía del TSJA abre un expediente por la presencia de narcolanchas "por todo el litoral andaluz"

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha abierto un expediente gubernativo para recabar información sobre la situación de las narcolanchas, difundidas por los medios de comunicación y redes sociales, que han sido vistas en primera línea de playa por todo el litoral andaluz para refugiarse del temporal, según informa este lunes la Fiscalía del TSJA en un comunicado.

"Con la apertura del expediente se recopilarán las noticias para conocer las circunstancias y la presencia de las narcolanchas en la costa de la comunidad durante la borrasca en primera línea de playa, puertos deportivos y el río Guadalquivir", indica el Ministerio Público en su nota.

“La costa de Cádiz, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán no pueden seguir siendo una autopista del narcotráfico”, denuncia la AUGC

Las narcolanchas, recuerda la Fiscalía, "están prohibidas desde el año 2018 y suelen encontrase en aguas internacionales para actuar en el tráfico de droga e inmigrantes y durante su estancia están siendo abastecidas por otras cargadas de combustible". Las informaciones sobre su presencia en la costa y en el Guadalquivir, añade, "han sido difundidas por los medios de comunicación, Guardia Civil y alcaldes de la zona expresando su inquietud y malestar por la situación ante la presencia de las embarcaciones en sus términos municipales".

Denuncia de la AUGC

Este mismo mes y en línea con la iniciativa de la Fiscalía, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que las embarcaciones dedicadas al petaqueo —el suministro de combustible a narcolanchas en alta mar— y al tráfico de drogas “operan con total impunidad” mientras los agentes que deben combatirlas “siguen sin medios suficientes”.

“La costa de Cádiz, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán no pueden seguir siendo una autopista del narcotráfico”. “Más recursos, más personal y una estrategia real contra las mafias. No más parches”, reclama la AUGC.