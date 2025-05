Fernando Romay explica las claves de su reciclaje profesional tras el baloncesto en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar

Algeciras/Un ponente de altura. El ex jugador de baloncesto Fernando Romay ha sido este viernes el invitado estrella al tercer Encuentro 45+ con la iniciativa El poder de reinventarse, un programa con el que la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, a través de la Cámara de Comercio de España en colaboración con 65 y Más, busca fomentar el emprendimiento y la valoración de la experiencia en las empresas.

Romay ha inspirado a un centenar de personas que han llenado el auditorio de la entidad cameral contando su experiencia de reciclaje profesional. "Me jubilaron con 36 años. Lo que había desde los 14 años no valía para nada. Tuve que reinventarme muchas veces”, ha comenzado en su intervención junto a José Parra, participante del programa Talento 45+ de la Cámara.

De su etapa como jugador, Romay aprendió una lección muy importante: "El baloncesto me dio la posibilidad de saber qué es lo que querían de mí, qué podía aportar. Tenemos que encontrar gente que crea en nosotros. Tenemos que demostrar aptitudes para que crean en nosotros y nosotros creer en las personas que nos rodean". Y para eso, el jugador cree que es importante reivindicar el amor propio: “Tenemos que querernos y preguntarnos qué queremos hacer. Si tenemos claro quién nos puede ayudar y dónde queremos ir, todo es mucho más fácil”.

José Parra, que ha compartido mesa con Romay, ha detallado su proceso de reinvención. “Con 55 años me reinventé por última vez. Tienes que enfrentarte a muchos 'no' porque yo creo que la suerte se busca. Te vas a equivocar seguro. Si te sale bien, disfruta. Si te sale mal, aprende”, ha destacado.

“Si eres perseverante, constante y positivo, todo se puede conseguir. La edad no importa cuando tienes un proyecto y estás convencido de que puedes lograrlo. Tanto el crecimiento personal como el profesional va a estar siempre fuera de tu zona de confort. No tengas miedo del vértigo, prepárate para él”, ha subrayado.

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy; del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; de la fundadora de Healthy Leaders, psicóloga y entrenadora en bienestar emocional y liderazgo saludable, Karina Salas y del consejero delegado de 65YMÁS, Francisco Valle.

Carlos Fenoy ha destacado en sus palabras de bienvenida que "la experiencia no es un lastre, sino un tesoro que debemos valorar y potenciar. En un mundo laboral que cambia a una velocidad vertiginosa, la capacidad de adaptación y la voluntad de seguir aprendiendo son más cruciales que nunca".

El auditorio de la Cámara de Comercio, lleno para escuchar a Fernando Romay. / Erasmo Fenoy

Y ha añadido: "A menudo, se tiende a obviar la riqueza que aporta este colectivo: una experiencia forjada en muchas batallas profesionales, una visión estratégica que solo los años pueden ofrecer, una capacidad de resiliencia probada y una madurez que enriquece cualquier equipo de trabajo. Aquí es donde entra en juego ese "poder de reinventarse" que da nombre a nuestro encuentro. No se trata de empezar de cero, sino de tomar toda esa valiosa experiencia acumulada y reorientarla, actualizarla con nuevas habilidades y afrontar los desafíos del presente con la sabiduría del pasado".

Para el alcalde, el potencial de las personas mayores de 45 años es indiscutible. “Tenemos la necesidad de aprovechar a los mayores de 45 años. Sin ellos estaríamos muy empobrecidos”, según Landaluce. Además, el alcalde ha invitado a reflexionar sobre por qué “a partir de cierta edad la sociedad empieza a pensar que eres prescindible y que no tienes nada que aportar. Y no es así. Puedes aportar y aportas mucho, y es importantísimo que la sociedad no desaproveche ninguna capacidad y menos por la edad”.

Karina Salas ha impartido a continuación la charla El valor de reinventarnos continuamente para alcanzar el éxito profesional: “Reinventarse es algo que va a estar ahí, sí o sí. Cuanto más se alargue nuestra etapa profesional, más posibilidades hay de reinventarse”, ha explicado. La psicóloga ha detallado que el miedo siempre estará presente, pero eso no debe ser un impedimento para intentarlo: “Tenemos que ponerle valor a cualquier cosa que hagamos en la vida. Esto no quiere decir que no vayamos a tener miedo. Las dudas son naturales”.

Francisco Valle, CEO de 65 y Más, ha clausurado el acto reivindicando el talento sénior: “Uno de los objetivos del diario es poner en valor el mundo sénior, que representan un porcentaje enorme de la sociedad. Las empresas tienen que cambiar el chip. Una persona de 55 años, ahora, no es lo mismo que una persona de 55 años de hace 60 años”.