El Campo de Gibraltar se enfrenta al menudeo de fentanilo, la droga mortal que arrasa en Estados Unidos

Ocho comprimidos de fentanilo, conocida como la droga zombie, fueron incautados el viernes 10 de noviembre por la Policía Nacional a un camello de La Línea de La Concepción. El decomiso, aunque pequeño, ha disparado las alertas entre las asociaciones antidrogas pues se trata de la primera vez que este mortal opiáceo se detecta en el Campo de Gibraltar.

El fentanilo fue hallado en manos de un hombre de 34 años que se dedicaba a vender cocaína que él mismo llevaba hasta domicilios particulares y fiestas privadas donde reclamaban sus servicios a través de diversas redes sociales.

El vendedor publicaba "ofertas" en plataformas de mensajería instantánea y daba a conocer los horarios en los que estaba disponible para distribuir los estupefacientes en su vehículo particular.

Efectivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría de La Línea, en colaboración con unidades de seguridad ciudadana, recabaron las pruebas que llevaron a su detención.

Bajo estricta vigilancia médica

El miedo por el menudeo de fentanilo en la comarca se debe a que este compuesto están causando estragos en Estados Unidos, donde se calcula que más de 250 personas mueren al día a causa de sobredosis.

Bien es cierto que su propagación como la pólvora al otro lado del charco se debe, entre otros factores, a los escasos niveles de control sanitario y su disparada presencia en el mercado negro. En España, en cambio, el fentanilo solo se receta como analgésico en casos muy concretos, como en pacientes oncológicos.

En la última encuesta sobre alcohol y otras drogas elaborada por el Ministerio de Sanidad y que corresponde al año 2022, se indica que la codeína y el tramadol son los analgésicos opioides que presentan una mayor prevalencia de consumo entre la población de 15 a 64 años. Si bien, en ambos casos ha disminuido su consumo en favor del fentanilo, considerado una nueva sustancia psicoactiva (NSP) ya que imita el efecto de drogas ilegales como el cannabis, la cocaína o el éxtasis.

China lanza un aviso

El fentanilo es una droga de laboratorio que tiene en Asia su principal foco de producción y en los grandes cárteles mexicanos su mayor canal de distribución. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, mantuvieron una reunión la pasada semana donde, entre otras cuestiones, llegaron a un acuerdo para frenar la producción ilícita de este opiáceo.

Dos días después, la Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China publicó una circular en la que recordaba las "disposiciones legales vigentes" y la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico ya que, según fuentes estadounidenses, los carteles mexicanos usan los precursores químicos procedentes de China para fabricar fentanilo, cincuenta veces más potente que la heroína, y posteriormente lo venden ilegalmente en EEUU.

Amenazas para el Campo de Gibraltar

Aunque la droga zombie ya circula por el mercado negro español, como se pudo comprobar con el caso de La Línea, las cantidades incautadas hasta el momento son bajas. Como medida preventiva, la Policía Nacional organizó en octubre una reunión a la que acudieron inspectores de la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado) para ponerles al tanto de los efectos de esta droga mortal e intentar prevenir sus efectos.

Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, en declaraciones al Diario de Cádiz, afirmó que “hay que tomarse la amenaza muy en serio, prevenir para que lo que vemos que está ocurriendo en las calles de muchas ciudades norteamericanas no se repita aquí. Ya sabemos que todo lo que empieza en EEUU luego se reproduce en el resto del mundo. Esto no puede pasar. Son miles de muertos al año por una droga que tiene un poder de adicción como no hemos visto jamás”, aseguró a este periódico.

Su mayor preocupación es que el Campo de Gibraltar constituye una de las principales rutas de entrada de narcóticos en Europa. “Me temo que los cárteles mexicanos quieran utilizar algunas de estas vías para meter fentanilo en España. Y si es así, las costas de Cádiz y las gallegas serán las elegidas sin duda. Esto supondría un nuevo peligro para la provincia y su lucha contra las drogas”, vaticina Mena, que considera el fentanilo "una amenaza muy seria".