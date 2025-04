Faltan emojis: el ejército de emoticonos españoles que quiere conquistar hasta el Peñón de Gibraltar.

Algeciras/Cuando uno repasa el catálogo oficial de emojis, puede encontrar de todo: un unicornio, un ninja, un hongo, un detective, incluso un castor de aspecto sospechosamente canadiense. Pero si busca algo tan básico como una croqueta, un botijo o un terraceo al sol de media tarde… nada. Vacío. Silencio administrativo.

Ese agujero negro de representación patriótica es el que ha venido a llenar Faltan emojis, un joven y chispeante proyecto nacido a finales de marzo en TikTok, que en apenas un mes ha reunido 4.182 seguidores en esa red social y otros 1.600 en Instagram. Su lema lo dice todo: Apple, tenemos que hablar. España es icónica.

¿Y cómo no estarlo cuando faltan en nuestros teclados verdaderos iconos nacionales como una fregona (invención patria), un plato de cocido madrileño, la vajilla de Duralex que ha sobrevivido a tres generaciones de niños, la siesta en el sofá o el terraceo veraniego? El ingenio de esta cuenta no tiene fin: churros con chocolate, jamón ibérico, un abuelo echando pan a las palomas, las galletas de dinosaurios, la bombona de butano, el tendedero… España entera, comprimida en píxeles.

Detrás de esta cruzada por un teclado más nuestro está Guillem Català Blach, un joven barcelonés de 25 años, graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, con máster en Creatividad, que trabaja como creativo publicitario en una agencia donde lleva redes sociales de marcas. Faltan emojis es, por ahora, su hobby de horas libres. Un hobby, eso sí, con aspiraciones de conquista.

Guillem Català Blach, creador del perfil 'Faltan emojis' en redes sociales.

"Los primeros emojis que publiqué fueron el de la croqueta, la tortilla de patatas y la baraja española, y tuvieron tanto éxito que decidí hacer más", cuenta Català Blach para Europa Sur, aún sorprendido: "Es la primera entrevista que me hacen por este asunto de los emoticonos."

El proceso creativo no tiene gran misterio, pero sí mucha intuición: "Los creativos siempre estamos buscando problemas para aportar una solución original. En ese proceso, me di cuenta de que faltaban emojis que representaran el día a día de los españoles. Al fin y al cabo, los emoticonos forman parte de nuestro lenguaje", explica.

Para crearlos, este joven se sirve de herramientas como ChatGPT, combinando ideas, bocetos y mucha ironía. "Yo realizo los emojis a través de ChatGPT. Son diseños espontáneos, no pensados para la aprobación oficial todavía", señala.

¿Podrán llegar algún día a nuestros teclados?

La respuesta corta es: quién sabe. Cada cierto tiempo, el Consorcio Unicode —la organización sin ánimo de lucro que regula los estándares de emojis en móviles y ordenadores— publica actualizaciones abiertas al público. Unicode permite enviar propuestas de nuevos emoticonos, pero el proceso no es precisamente fácil: requiere cumplir rigurosos criterios de diseño, programación y compatibilidad.

"Consorcio Unicode ha abierto la puerta a que la gente, cualquiera, presente emojis, aunque no paga. Sin embargo, tienen que ser diseñados cumpliendo muchos requisitos. Yo, ahora mismo, no tengo ni tiempo ni conocimientos para eso. De momento, hago ruido en redes sociales y, en un futuro, quizá me plantee dar el paso", apunta Guillem.

Entre tanto, planea abrir una página web donde agrupar todos los emojis inventados, que ya pueden enviarse como stickers descargables. "Me encantaría, en un futuro, recibir un emoji o un sticker creado por mí de una persona completamente desconocida. Es decir, que mi diseño haya cruzado España saltando de móvil a móvil", sueña.

Català Blach también ha abierto el proyecto a sugerencias: "Yo soy catalán y, a veces, estamos muy cegados con la cultura de una comunidad autónoma. En mis redes sociales me gusta pedirle a la gente que me proponga ideas de emojis de cosas o tradiciones de su tierra. Estoy aprendiendo mucho creando emoticonos".

Algunos de los emojis 'marca España' diseñados por Guillem Català Blach. / Guillem Català Blach

El Peñón y un macaco carterista

En este camino de expansión creativa, desde Europa Sur propusimos a Guillem un pequeño reto: imaginar emoticonos que captaran la esencia del Campo de Gibraltar. Y, cómo no, ha cumplido.

Entre sus creaciones inéditas, que presentamos como primicia, figuran un Peñón de Gibraltar coronado por una bandera española (pura diplomacia emoji), un ferry entre Algeciras y Ceuta surcando el Estrecho, un atasco eterno en la N-340 camino de Tarifa, dos turistas quemados por el sol en Los Lances, o un macaco gibraltareño huyendo con un bolso robado.

Una colección que, de existir, haría temblar a más de un grupo de WhatsApp este verano.

Lo que sí está por llegar

Mientras tanto, Unicode ya prepara la próxima gran actualización de emojis, la Emoji 17.0, prevista para finales de 2025. Entre las nuevas propuestas figuran criaturas y objetos de lo más variopinto: un Big Foot, una orca, una nube de pelea, una manzana mordida, un trombón, un cofre del tesoro, gente practicando lucha libre o incluso un deslizamiento de tierra.

Una lista llena de novedades, sí, pero aún sin churros ni botijos a la vista. Así que, mientras tanto, proyectos como Faltan emojis seguirán recordándonos —con humor y mucho ingenio— que en el lenguaje universal de los emoticonos todavía falta un poquito de España.