Algeciras/"No somos una camiseta. Ni un arsa-toma de arte. Ni un sample de unas palmicas en tu último temazo modernísimo". Con esta afirmación, Sandralba (@sandralba.c), nombre artístico de la algecireña Sandra Cordón Fuentes, ha sacudido las redes sociales con un monólogo tan afilado como divertido. En él, denuncia con ironía y desparpajo la fiebre por lo andaluz que se ha desatado en los últimos tiempos, un entusiasmo que, según ella, muchas veces es fugaz y superficial.

Sandralba, que vive en Madrid por motivos laborales pero lleva a su tierra, su Algeciras natal, tatuada en el alma, comienza su reflexión con una advertencia: "No pienses que he puesto el tema de Entre dos aguas porque es el que más vas a conocer. Es que yo vivo entre esas dos aguas. Bueno, no, miento. Vivo en Madrid porque entre esas dos aguas no hay trabajo", explica con los acordes de Paco de Lucía como fondo.

A partir de ahí, su discurso se despliega con ritmo endiablado, sarcasmo y una buena dosis de verdades incómodas. Habla de camisetas con la cara de Lola Flores y Rocío Jurado, del título de El Madrileño, de ese corrillo flamenco en conciertos donde no pega, de los que de repente descubren un tatarabuelo en Fuengirola y plantan la bandera andaluza en su balcón de Malasaña. "Nos encanta que os enamoréis de nuestra cultura, pero por favor, que no sea un amor de verano", sugiere.

La creadora, que es editora de vídeo y realizadora, estudió en la Escuela Superior de Imagen, Sonido y Tecnología CES y en el Centro de Investigación de las Artes Escénicas y Audiovisuales La Manada, ambos en Madrid. Su formación teatral se nota en la cadencia de su relato, en el juego con las pausas y en la forma en que eleva el tono en los momentos clave. "No somos una cara bonita. Somos pureza, luterío, jaleo, entraña. Pero también somos horas muertas, vacío, pobreza, aburrimiento", recita, con un deje de gravedad que desarma.

El vídeo ha tenido una gran acogida en redes, donde muchos andaluces han aplaudido su mensaje y se han sentido identificados con esa mezcla de orgullo y despojo. Porque, como dice Sandralba, no es fácil ser "la guapa de la historia". "Todos quieren poseerte y nadie te pregunta ni cómo te llamas", sentencia.

Y, por si quedaba alguna duda, remata: "Si abrazáis mi Andalucía, que se quede con vosotros. No la uséis como un vehículo para conquistar. No somos un ramo de flores. Y abandonados ya llevamos una vida".