Los ex trabajadores de la inmobiliaria Hauser reclaman dos nóminas tras su despido en bloque en julio

Los ex trabajadores de la inmobiliaria Hauser en Algeciras afirman que fueron despedidos en bloque el pasado 11 de julio, después de un mes sin trabajar y más de dos sin cobrar sus salarios. Por tanto, defienden, la empresa no tiene actividad alguna, en contra de lo afirmado por el propietario y gerente, F. J. S., quien este lunes aseguró a Europa Sur que tiene en marcha aún 18 operaciones de escritura y que el pasado viernes se cerró una más.

Los ex empleados, que han puesto en manos de sus abogados la reclamación de las nóminas que Hauser les adeuda (mayo, junio y la parte correspondiente de julio) afirman que se dieron de baja médica el 11 de junio por la "situación insostenible" que vivían en la empresa, con el dueño "desaparecido" desde hacía un mes. F. J.S., aseguran se había dado de baja por ansiedad semanas atrás. Sólo en dos ocasiones, relatan, el propietario apareció por la inmobiliaria desde mayo. El 11 de julio recibieron el despido cuatro trabajadores. Un quinto ya había sido despedido a mediados de junio.

"No queremos que salgan manchados nuestros nombres porque él es el dueño de la empresa, aunque aparezca como gerente, y es el único responsable", explica uno de los afectados, que prefiere permanecer en el anonimato.

Según detalló el propio F.J.S. a este periódico el pasado domingo, las cuentas bancarias de la inmobiliaria están bloqueadas por orden judicial a raíz de una investigación cuyos detalles prefiere no revelar de momento. El dueño de Hauser asegura que no fue detenido, sino que se presentó de forma voluntaria en la Comisaría de la Policía Nacional en el marco de una investigación por una denuncia, y que esta no se lleva a cabo por una estafa relacionada con el uso fraudulento de las señales económicas aportadas por los clientes para reservar inmuebles, sino por otro asunto.

Después de aquello, una docena de agentes de la Policía Nacional irrumpió en la oficina de Hauser para llevar a cabo un registro. Desde entonces, la persiana permanece bajada, aunque sus redes sociales continúan activas como si nada hubiera ocurrido. Tras prestar declaración, F.J.S. fue puesto en libertad bajo la condición de investigado.

Tras la publicación de la noticia en torno a la detención de F.J.S., una afectada remitió a este diario una denuncia en la que afirma que Hauser se ha quedado con más de 200.000 euros que invirtió en operaciones inmobiliarias que le prometían un reembolso del 10%. Además, asegura que hay una decena de afectados por los mismos hechos que reclaman a la inmobiliaria alrededor de 1,5 millones de euros. El caso, según la denunciante, se encuentra bajo diligencias del Juzgado de Instrucción nº1 de Algeciras.