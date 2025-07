El gerente de la inmobiliaria Hauser afirma que devolverá "hasta el último céntimo" a sus clientes

El gerente de la inmobiliaria Hauser, F. J. S., afirma que devolverá “hasta el último céntimo” de las señales y cantidades que tiene en depósito la empresa cuando el juez que lleva a cabo la investigación que mantiene cerrada la empresa desbloquee las cuentas. Del motivo de la investigación, su responsable no revela ningún detalle, afirma, por consejo de su abogado.

“¿Para qué quiero yo la señal de nadie?”, asegura F. J. S., que reitera que las cuentas bancarias de la inmobiliaria están bloqueadas por orden judicial, y que una vez que el juez levante el bloqueo, procederá al reembolso de las cantidades a todos los clientes.

En una conversación con Europa Sur, después de que este diario informase de su detención, F. J. S. asegura no fue detenido, sino que se presentó de forma voluntaria en la Comisaría de la Policía Nacional en el marco de una investigación por una denuncia, y que esta no se lleva a cabo por una estafa relacionada con el uso fraudulento de las señales económicas aportadas por los clientes para reservar inmuebles, sino por otro asunto. “No tiene nada que ver con eso, no nos vamos a quedar con dinero de nadie”, insiste.

Tras la publicación de esta noticia, una afectada remitió a este diario una denuncia en la que afirma que Hauser se ha quedado con más de 200.000 euros que invirtió en operaciones inmobiliarias que le prometían un reembolso del 10%.

El gerente de la inmobiliaria también sostiene que Hauser tiene en marcha aún 18 operaciones de escritura, y que el pasado viernes se cerró una operación. “Nuestros comerciales están atendiendo a sus clientes, no físicamente, sino por teléfono, porque no tenemos acceso a nuestros equipos” informáticos, indica. El 20 de junio, la oficina fue objeto de un registo por parte de la Policía Nacional con una decena de agentes.

Sobre su vinculación con la construcción de una promoción de viviendas en la calle Coronel Ceballos, desmentida por Biogen Diagnóstica SL -la empresa propietaria de los terrenos y promotora- F. J. S. afirma que tenía un “acuerdo verbal” con ella. “Estábamos tramitando la comercialización. Habíamos tenido reuniones, pero no me he presentado como comercializadora porque el proyecto no estaba finalizado, no se sabe el precio que van a tener las viviendas, cuántas van a ser…”, explica.