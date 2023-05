Eurovisión y el Campo de Gibraltar, unidos por la música

Aunque parezca que son dos conceptos con nula relación, el Campo de Gibraltar y el Festival de Eurovisión han mantenido un contacto a lo largo de los años y, como reza el eslogan de la edición 2023, están "unidos por la música". Aunque que no se ha consumado con ningún artista de la comarca subiéndose al escenario más grande del mundo, sí que son varios los que lo han intentado e, incluso, algún municipio aportó su grano de arena.

Blanca Paloma es la abanderada española en Liverpool. La cantante de Elche ganó el Benidorm Fest el pasado mes de enero con su tema Ea ea, siendo la gran favorita prácticamente desde que se dieron a conocer los participantes. Entre los inscritos en la convocatoria abierta por RTVE, aunque no pasó el corte final, se encontraba Mario Fernández, quien fuera concejal del Ayuntamiento de La Línea y vicepresidente de la Diputación de Cádiz.

Fernández envió Mi acento una canción que reivindica sus raíces y que sirve de alegato al concepto de patria partiendo de lo más abstracto. Tal fue su sorpresa que, tras anunciar en redes que se presentaba, se convirtió en la comidilla del Ayuntamiento. “Imaginaba que habría cierta expectación en la comarca por el morbo de que a un ex político le dé por cantar, pero me sorprendió la acogida”, asegura entre risas.

De momento, no ha pensado en volver a presentarse, aunque no lo descarta. “Tengo muchas cosas en la cabeza pero me paso el día cantando y me gusta componer y escribir. Si tengo tiempo y ganas y me da el barrunto, igual lo hago”.

La victoria de Blanca Paloma en el Benidorm Fest de 2023 llegó en su segundo intento, ya que también participó en la primera edición del certamen, en 2022. Allí, coincidió con el algecireño Matt Marín.

Marín forma parte del grupo Unique, que concurrió en Benidorm con la canción Mejores. No tuvieron la mayor de las suertes, ya que cayeron en la semifinal quedando últimos, aunque dejaron huella con imágenes para el recuerdo como el beso entre Matt y otro de sus compañeros.

"Llevábamos cinco años juntos como grupo y habíamos ido a televisiones, radios y festivales pero creíamos que necesitábamos hacer algo importante", explica el cantante sobre la decisión de presentarse al Benidorm Fest. "Para nosotros tener la posibilidad de representar a España en Eurovisión era un sueño y, aunque caímos en la semifinal, la experiencia fue súper enriquecedora y una maravilla".

Su ciudad estuvo con él desde la distancia dándole un apoyo que reconoce que notó. "Vino mi familia de Algeciras, mis amigos de Madrid... una semana espectacular, una de las mejores de mi vida". De cara al futuro, con el grupo disuelto al finalizar el concurso, Matt no descarta volver en un futuro, pero no muy cercano. "Hay que dejar hueco a los nuevos talentos de nuestro país", asegura.

El nombre de Algeciras también resonó fuerte hace no tantos años en otra preselección a Eurovisión. Sin ir más lejos, en 2018, la canción Lo malo arrasó en toda España cuando Ana Guerra y Aitana, a la sazón participantes en Operación Triunfo, la interpretaron en la gala que daba acceso al Festival. Su autora, la algecireña Brisa Fenoy, vivió con ellas en el plató la tensión, aunque se conformaron con el bronce.

“Fue una experiencia muy enriquecedora. Hice la canción como un encargo de la discográfica y no esperaba para nada que iba a pasar algo así”, recuerda la artista. “No veía OT y no sabía cómo era, pero es súper mediático y no esperaba tanto boom”, apunta.

Esta participación le sirvió para darse a conocer como compositora y cantante. No obstante, después de haber emprendido un camino más independiente primando la calidad, no se plantea volver a intentarlo, al menos de momento. “No tengo pensado por ahora, pero si me lo volviesen a pedir claro que lo haría. Todo lo que sea hacer cosas de música, bienvenido sea”, señala la artista.

De Jimena a Estocolmo

En el año 2016, el carismático Douwe Bob fue el abanderado de Países Bajos en el Festival celebrado en la ciudad sueca de Estocolmo. En un Festival con muchas canciones de origen nórdico, el cantante interpretó Slow down, un tema muy europeo y campogibraltareño.

Esta obra country se compuso en diferentes partes del continente. Su estructura básica surgió en Lisboa y la interpretación musical la hizo en Jimena de la Frontera. Una vez conformada la pieza completa, fue grabada en un estudio en el suroeste de Suecia.

“Guardo muy buen recuerdo”, asegura Douwe a Europa Sur. “Es un pueblo muy bonito. Paseaba mucho por ahí y me costaba bastante subir las escaleras de la colina detrás de la villa en que nos alojamos”, rememora de sus diez días en la comarca. “Recuerdo las flores y el precioso castillo con las águilas volando sobre él”.

El artista afirma que siempre ha sentido una conexión especial con España, especialmente el sur. “Su mentalidad, su lengua... Me encantaría vivir allí algún día”, comenta.

Algeciras, en la mente de los eurofans

Si algo caracteriza a los seguidores del Festival de Eurovisión (los eurofans) es su implicación durante todo el año y la gran cantidad de potenciales candidatos que descubren y plantean para cada nueva edición.

Tanto es así que, desde hace más de una década, la web especializada Eurovision-Spain organiza La elección interna, una suerte de concurso donde los eurofans votan quién sería su candidato ideal para representar a España. Grandes nombres como Diana Navarro, Ruth Lorenzo o Pablo Alborán forman parte de este selecto palmarés. Incluso alguien con mucha relación con Algeciras y que tanto ama la ciudad como Malú, en 2013.

Aunque solo puede ganar un artista, con decenas de ellos los que votan los seguidores para auparles. Esto hizo que, en 2020, la algecireña Indara, acompañando a Sergio Contreras en Cicatrices, se colara en el puesto 40 de esta votación.

Más recientemente, en la edición de 2023, apareció el nombre de Tatiana Delalvz con su tema Olé, que finalizó 52ª. Ya un año antes los fans la introdujeron en la lista en la posición 62 con Reza. Prueba del interés del público es que, en las cábalas previas a los participantes en el Benidorm Fest 2023, el nombre de la algecireña era muy habitual, con muchos seguidores esperando que participe en el certamen.

¿Gibraltar en Eurovisión?

Como otros territorios tanto europeos como externos, Gibraltar también manifestó en varias ocasiones su interés por formar parte del Festival más grande del mundo. Durante la primera década del siglo XXI, la Gibraltar Broadcasting Corporation (GBC), emisora pública de la colonia, intentó unirse a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), requisito sine qua non para participar en Eurovisión.

El mayor rango de autogobierno que alcanzó en la época el Peñón invitó a las autoridades a considerar que participar del Festival era una buena idea.

No obstante, dado que la BBC sí es miembro activo del ente y representa a todo el Reino Unido, incluido Gibraltar, la situación era muy complicada.

Al no ser la GBC una emisora de rango nacional, no pudo alcanzar su objetivo de entrar en la UER y, potencialmente, esta en Eurovisión. Aun así, durante esos años intentó integrarse en el ecosistema eurovisivo emitiendo la final de 2006 y el concurso completo en 2008. El elevado precio de los derechos y la escasa audiencia en comparación con la televisión pública británica hicieron que el experimento no se repitiera en años posteriores.