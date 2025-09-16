España refuerza su presencia y vigilancia militar en el Estrecho, las Chafarinas y Melilla

El Ministerio de Defensa ha activado en Melilla el Mando Operativo Terrestre (MOT) con la Operación Sinergia 25, que supone el refuerzo de la presencia, vigilancia y disuasión del Ejército en las islas Chafarinas con la Legión y en la ciudad autónoma con patrullas del Regimiento de Ingenieros. Según ha informado la Comandancia General de Melilla (Comgemel) en una nota, en el marco de esta operación, que se desarrolla durante toda esta semana, el Tercio Gran Capitán 1º de la Legión ha desplegado por vía marítima una sección de refuerzo al destacamento de Chafarinas en la isla Isabel II, isla de Congreso e isla del Rey.

A este refuerzo se une la activación de patrullas de Presencia No Permanente (PNP), con entidad de Subgrupo Táctico, por parte del Regimiento de Ingenieros número 8, que se desplegarán en Melilla para realizar reconocimientos en distintas zonas, coincidiendo con las actividades en los ámbitos naval y aéreo. Según la Comgemel, este tipo de misiones tienen lugar habitualmente y permiten a las unidades que sus componentes tengan "un perfecto conocimiento del entorno", y que, con su trabajo diario, "contribuyan a garantizar la libertad, derechos y el bienestar de todos los residentes".

Vigilancia sobre espacios de soberanía nacional

La Comandancia General de Melilla ha calificado las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión como "una herramienta eficaz para mantener una vigilancia de los espacios de soberanía nacional, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis".

Este despliegue en los territorios extra peninsulares coincide con las activaciones de medios de diferentes mandos operativos en las zonas de Canarias (Eagle Eye 25-03), Estrecho de Gibraltar (STROG) (Joint Shield 3-25) y Área de Operaciones Terrestres (AOT) para llevar a cabo un refuerzo de la presencia y vigilancia en el área de responsabilidad. El objetivo es sincronizar actividades y optimizar la eficiencia de los medios empleados en beneficio de esta operación conjunta, en la que participan hasta el próximo domingo efectivos y medios en Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en las islas y peñones de soberanía nacional.