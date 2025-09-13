El patrullero 'Centinela' realiza una operación de vigilancia en el Estrecho con la Unidad de Artillería de Costa del Campo de Gibraltar

El Mando Operativo Marítimo (MOM) de las Fuerzas Armadas españolas activará del 15 al 21 de septiembre la operación Joint Shield de presencia, vigilancia y disuasión en el estrecho de Gibraltar con el despliegue del patrullero Centinela, así como la Unidad de artillería de Costa (UDACTA) en la zona de Campo de Gibraltar, además del Buque de Acción Marítimo Tornado en Canarias.

El Centinela es un habitual del Estrecho y, por la tanto, está habituado a las tensiones de la zona. Sin ir más lejos, el pasado 2 de septiembre tuvo un encontronazo con la patrullera británica Dagger, de la Royal Navy. En marzo de 2024, interceptó y siguió a un convoy de tres mercantes rusos escoltados por la fragata rusa Admiral Grigorovich.

La operación se integra en otras actividades operativas desarrolladas por los distintos Mandos Operativos, denominadas Sinergia 25, desarrolladas para reforzará la vigilancia en los espacios de interés nacional, con la ejecución de operaciones sincronizadas y coordinadas por el Mando de Operaciones. Entre las acciones que se llevarán a cabo, en el ámbito terrestre, se desplegaran unidades en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares con misiones de vigilancia y presencia en los espacios de soberanía e interés.

Entre las operaciones se encuentra la Eagle Eye 25-03, liderada por el Mando Operativo Aéreo y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS). El objetivo es integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada en el sistema de defensa aérea nacional, para mejorar la eficiencia en el desarrollo de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión. Se llevará a cabo en el cielo canario y atlántico a partir de este lunes, 15 de septiembre, y hasta el día 18 del mes.

En esta edición del Eagle Eye, la tercera que se desarrolla en el año 2025, por parte del Ejercito del Aire y del Espacio participarán seis F-18 del Ala 12, desplegado en la base de Torrejón de Ardoz, Madrid, con misiones de Quick Reaction Alert (QRA), que son servicios de alerta que aseguran la capacidad de estar en el aire en menos de 15 minutos desde la detección de una traza no identificada.

Para ello, el Ala 12 desplegará hasta 60 militares, entre tripulaciones y personal de mantenimiento y apoyo, en la Base Aérea de Gando, en Telde (Gran Canaria).