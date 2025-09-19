España liberó por error a un sobrino de Ridouan Taghi, líder de la 'Mocro Maffia' holandesa del narcotráfico, detenido en Tarifa y reclamado por Países Bajos

Una descoordinación manifiesta entre las autoridades de España y Países Bajos ha provocado que un detenido en Tarifa, reclamado por la justicia holandesa por narcotráfico por sus presuntos vínculos con la Mocro Maffia, quedara en libertad y actualmente se encuentre en paradero desconocido.

Se trata de Firass Taghi (de 24 años), sobrino de Ridouan Taghi, el líder de la Mocro Maffia -la principal organización criminal dedicada al narcotráfico en Países Bajos y el norte de Europa. Firass Taghi fue detenido a mediados de junio en el puesto fronterizo de Tarifa cuando intentaba entrar en Europa procedente de Marruecos, ya que pesaba sobre él una orden europea de localización y detención.

La Fiscalía holandesa había iniciado el proceso de extradición de Taghi, si bien esta semana ha trascendido que ya había sido puesto en libertad. La información, difundida por la agencia de noticias holandesa ANP (Algemeen Nederlands Persbureau), y replicada por los principales medios de comunicación de Países Bajos, no especifica en qué momento de la cadena de custodia se produjo la puesta en libertad de Taghi. El presunto narcotraficante se encuentra actualmente huido de la justicia.

A Firass Taghi se le atribuye su participación en una red de narcotráfico en la órbita de la Mocro Maffia. El pasado 17 de junio, las autoridades de Países Bajos llevaron a cabo una gran operación contra el narcotráfico que se saldó con dos detenidos, acusados de introducir 366 kilogramos de cocaína a través del puerto de Amberes (Bélgica) en febrero de 2025. En aquella redada se llevaron a cabo diez registros domiciliarios (seis en Geldermalsen, dos en Deil, uno en Meteren y uno en Gorinchem) en los que se incautaron artículos de lujo, drogas, dinero en efectivo, vehículos y armas.

Firass Taghi fue detenido días después en su intento de entrar en territorio comunitario a través de Tarifa, en los primeros compases de la Operación Paso del Estrecho (OPE), cuando el volumen de pasajeros y vehículos se intensifica especialmente. Taghi arrastra un amplio historial delictivo en Países Bajos.

Su tío, Ridouan Taghi, holandés de origen marroquí, cumple condena a cadena perpetua como líder del grupo criminal por tráfico de drogas y asesinato. Además, a Firass Taghi se le atribuye su participación en una operación en 2020 para intentar liberar a su tío de la prisión de máxima seguridad de Vugh.