Un encuentro astronómico: Júpiter y Venus se asoman al Estrecho de Gibraltar

Un encuentro astronómico en un escenario de película con el Penón de Gibraltar y la bahía de Algeciras como protagonistas secundarios, así ha amanecido el Estrecho de Gibraltar. Esta madrugada, desde el Club Náutico de Algeciras, el astrofísico algecireño Javier Peralta ha captado esta curiosa estampa donde los astros celestes quedan alineados con la roca gibraltareña.

Peralta, que ha cedido la instantanea a Europa Sur, nos ha explicado que el punto más alto y menos brillante es Júpiter, más lejanos en distancia a nuestro planeta y que está caracterizado por estar compuesto principalmente por hidrógeno y helio, entre otros gases. El otro punto, mucho más brillante se trata de Venus, un planeta mucho más cercano a la Tierra y también al Sol, hecho que le confiere su marcado caracter rocoso, con atmósfera densa y tóxica compuesta principalmente de dióxido de carbono, con temperaturas superficiales extremadamente altas.

Javier Peralta, un astrónomo especial

El astrofísico algecireño Javier Peralta coordina un equipo de observadores que, desde España y Estados Unidos, analiza las nubes de Venus en el proyecto EMERGÍA de la Junta de Andalucía titulado DUVAC (Descubriendo lo Desconocido en la Circulación Atmosférica de Venus, en español), que servirán también para la futura misión EnVision de la Agencia Espacial Europea.