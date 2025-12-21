"Una empresa ocupará la totalidad del recinto fiscal de El Fresno"

Pregunta.¿Cuál es la situación del recinto fiscal de El Fresno?

Respuesta.En estos últimos años, desde la obra que se hizo de la ronda de vigilancia, hemos actuado en varias vías en su comercialización. Tenemos que diferenciar dos zonas: donde están las naves, que tenemos prácticamente un 100% de ocupación, y la que planteamos como un lienzo en blanco con distintas parcelas. Estamos cerrando una operación que ocuparía la totalidad de ese espacio, que vamos a anunciar después de las fiestas navideñas. Es un proyecto global para el Campo de Gibraltar y que va a suponer una iniciativa que le da mucho sentido al recinto fiscal.

P. ¿Es una empresa del sector logístico?

R. Sí, pero permítame no decir nada más hasta que hagamos el anuncio oficial todos los parabienes.

P. ¿Ha podido influir en que haya tardado en llegar esta empresa la zona franca tan pujante que hay en Tánger Med?

R. Creo que no tiene nada que ver y supongo que agentes e instituciones del entorno pueden confirmarlo. Aunque nadie puede negar el peso de lo que está pasando allí, las circunstancias y las condiciones son distintas con respecto al marco de la Unión Europea. Sí que nos hubiera gustado que la comercialización hubiera tenido un recorrido mucho más amplio, pero también somos conscientes de que la propia definición de los suelos requería que encontráramos un proyecto que casara perfectamente con la realidad del Campo de Gibraltar. Creo que lo que vamos a anunciar vincula un proyecto muy interesante y, sobre todo, aglutina a muchas organizaciones o empresas del entorno.

P. ¿Cómo van los trámites para el desarrollo de los suelos de Zona Franca en el Cortijo Real?

R. Hemos trabajado en varios niveles. Primero, en permanente colaboración con el Ayuntamiento, con un desalojo en suelos que no son solo de Zona Franca. Por otro lado, hemos retomado una modificación urbanística que afectaba a nuestros terrenos para poder disponer de esos suelos, que creo que está en los plazos que se había comprometido el Consistorio. Esperemos que para 2026 ya se puedan hacer las reparcelaciones para poder hacer la inversión por nuestra parte y se puedan desarrollar. Siempre como espacio industrial o logístico para darle estabilidad a un tejido productivo, que ahora está en una situación de contratos en precario, muy provisional. También queremos aprovechar las inversiones que el Estado está haciendo en el Acceso Sur al Puerto de Algeciras, que va a tener una conectividad mucho mejor.

P. El polígono de Tahivilla está prácticamente completo.

R. Tenemos que vincular esa situación a lo que hemos hecho durante estos cinco años, con un saneamiento de las cuentas con un plan de viabilidad cuando llegó este equipo al frente del consorcio de la Zona Franca. Hemos reforzado mucho el departamento comercial. Nos parecía que, aun siendo una institución pública, teníamos que operar en el sector privado de una manera mucho más ágil y permeable a las necesidades. Eso nos ha llevado a tener en cómputos generales y a nivel global un nivel de ocupación en todos los espacios, infraestructuras y suelos que tenemos en toda la provincia. En el caso de Tahivilla hemos superado el 80% de las parcelas, con 22 de 27 ocupadas. Y en función de la superficie hemos superado más del 54%. Lo que quedan son las grandes parcelas y me consta que hay algún proyecto que se está estudiando, pero hasta que no firmemos el último de los contratos no nos gusta anunciar nada.

P.A raíz de esa regeneración económica, ¿tienen previsto algún nuevo proyecto en el Campo de Gibraltar?

R.Estamos intentando plasmar una identidad basada en el marco de la economía azul, un sector claramente está vinculado a elementos logísticos, de transformación o energía renovable, que casan como anillo al dedo en el Campo de Gibraltar. Ese modelo vincula, por ejemplo, a agentes como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la Universidad de Cádiz o la Cámara de Comercio para poder desarrollar aquí nuevas inversiones, puesto que ya hay una pátina, que es la de ese elemento comercial o esa rehabilitación de espacios.Ahora toca hablar de nuevas inversiones y proyectos que hagan provincia y que hagan comarca.

P.¿Se ha planteado ya algún punto concreto?

R. No me parecería justo hablar ahora mismo de ubicaciones, porque posiblemente en el pasado se han cometido muchos errores al comprometer infraestructuras casi que a demanda. No quiero entrar en un elemento político, ni partidista, pero no se estudiaban verdaderamente las necesidades del sector económico que podría ser destinatario. Soy muy prudente, aunque creo que nuestra línea basada en el emprendimiento, en la transferencia del conocimiento o en el papel que juegan las grandes empresas públicas o privadas tractoras, ahí siempre vamos a acertar. Cortijo Real es ahora una prioridad, con un espacio que ya es propiedad de Zona Franca y que se puede desarrollar. Y cuando terminemos de cerrar el proyecto para el recinto fiscal, ya podríamos abrir la mente y ver otros enclaves.

P. ¿Tiene Zona Franca algo que decir dentro del tratado sobre Gibraltar?

R. Estamos a lo que el Ministerio de Hacienda u otras instituciones planteen. Queremos ser un catalizador de oportunidades. ¿Y eso qué significa? Pues que ante una propuesta que pueda desarrollar la Zona Franca ahí estaremos, pero creo que ahí no nos corresponde ningún papel. Las negociaciones las han llevado interlocutores del Ministerio de Asuntos Exteriores y en la parte que hemos podido acompañar, siempre nos ponemos a disposición.