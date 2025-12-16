La Zona Franca de Cádiz avanza en el desarrollo del recinto fiscal de Los Barrios y perfila nuevos suelos industriales en Cortijo Real

El delegado del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, avanzó este martes en el almuerzo-coloquio organizado por el Propeller Club de Algeciras los principales pasos que se están dando para consolidar el recinto fiscal de Los Barrios y desbloquear nuevo suelo industrial en el polígono industrial del Cortijo Real, dos de los proyectos estratégicos del organismo en el Campo de Gibraltar.

González explicó que el recinto fiscal de Los Barrios cuenta con una ocupación del 100% en las naves más próximas a la estación de servicios, mientras que para el resto de la parcela, de unos 100.000 metros cuadrados, ya hay una empresa que ocupará ese espacio que se anunciará a principios de 2026. El delegado subrayó que se trata de un enclave con “ventajas aduaneras y fiscales muy competitivas”, diseñado para dar servicio a actividades industriales y logísticas vinculadas al entorno portuario de la Bahía de Algeciras.

En paralelo, González se refirió al suelo de Cortijo Real, en Algeciras, un ámbito que en su momento llegó a estudiarse como posible recinto fiscal, aunque finalmente se ha optado por un planteamiento distinto. En este sentido, indicó que la Zona Franca trabaja con el Ayuntamiento para impulsar un nuevo desarrollo de suelos industriales que complemente la oferta existente en la comarca.

El objetivo, según expuso, es avanzar hacia un modelo de parque empresarial adaptado a las necesidades actuales del tejido productivo, con espacios diáfanos y flexibles que permitan la implantación o ampliación de proyectos empresariales. La previsión del Consorcio pasa por culminar en 2026 la segregación de parcelas y definir un esquema de inversión público-privada que facilite la llegada de capital y actividad económica.

González insistió en que ambos proyectos responden a la estrategia de extender el modelo de la Zona Franca a todas las comarcas de la provincia y, de forma especial, al Campo de Gibraltar, al que reconoció como un enclave clave por su potencial logístico, industrial e internacional.

En este contexto, defendió la necesidad de reforzar la cooperación institucional y empresarial entre ambas orillas de la provincia, y de generar proyectos “replicables y compartidos” que permitan aprovechar de manera conjunta las oportunidades de la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras.

Giro financiero

El delegado del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz también expuso la transformación económica y estratégica del organismo. González recordó que en 2020 la Zona Franca afrontaba un escenario “muy complicado”, con una deuda de 190 millones de euros, pérdidas acumuladas desde 2011 y una profunda crisis reputacional. Frente a ello, destacó el “vuelco” dado a la gestión económica, que ha permitido reducir la deuda en más de un 50%, hasta situarla en 89 millones, y cerrar 2024 con beneficios por primera vez en 13 años, en el marco del Plan de Viabilidad 2021-2025, que el Consorcio da ya por cumplido.

González subrayó la vocación provincial de la Zona Franca, con presencia en 13 municipios, más de 400 empresas clientes y cerca de 4.400 empleos directos, además de unos 7.500 indirectos. Según explicó, la mejora de la situación financiera ha permitido mirar al futuro y poner en marcha iniciativas que el Consorcio aspira a replicar en el Campo de Gibraltar, vinculadas a la modernización de infraestructuras, la diversificación de mercados y la implantación de un nuevo modelo industrial basado en la industria 4.0.

Modernización y descarbonización

El delegado detalló el Plan Integral de Modernización, dotado con 13 millones de euros desde 2021, que incluye la renovación de infraestructuras, la digitalización de la gestión y mejoras en movilidad, accesibilidad y eficiencia energética. A ello se suma el Plan de Descarbonización, con el objetivo de alcanzar la huella cero mediante el cálculo, registro y compensación de emisiones, y ofrecer a las empresas certificados ambientales que faciliten su acceso a ayudas públicas y licitaciones.

En este ámbito, destacó proyectos vinculados al carbono azul, como la restauración de salinas y esteros, y la voluntad de convertir los espacios productivos de la Zona Franca en áreas de bajas o nulas emisiones.

Incubazul y el impulso a la Economía Azul

González situó la Economía Azul como uno de los ejes estratégicos del Consorcio, destacando a Cádiz como un referente nacional e internacional en este ámbito. En este contexto enmarcó el proyecto Incubazul, una incubadora de alta tecnología desarrollada junto a la Universidad de Cádiz que ha acompañado ya a un centenar de iniciativas empresariales vinculadas al mar y a la innovación.

Sobre esta base, anunció el desarrollo del polo ZF Blue Core, orientado a la aceleración de pymes, el apoyo a la internacionalización y el acceso a financiación, con nuevos espacios previstos tanto en Cádiz como en entornos productivos vinculados al recinto fiscal.

González recordó que Cádiz será sede en 2026 de la Conferencia de Zonas Francas de Latinoamérica, una cita que permitirá proyectar internacionalmente el papel de la provincia como enclave logístico, industrial y de innovación ligado al ámbito marítimo.