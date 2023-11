Las elecciones al rectorado de la UCA determinarán el futuro universitario del Campo de Gibraltar

Las elecciones al rectorado de la Universidad de Cádiz 2023 se celebran este jueves, 16 de noviembre. Los candidatos María Jesús Mosquera Díaz y Casimiro Mantell Serrano disponen hasta el martes para solicitar el voto al conjunto de la comunidad universitaria.

Los comicios determinarán el futuro, durante los próximos seis años, del Campus de la Bahía de Algeciras, conformado por la Escuela Politécnica Superior (EPSA), la sede de Ciencias Sociales y Jurídicas y, finalmente, la Facultad de Enfermería donde, en total, se ofertan once grados y cinco másteres. También a qué se destinará el nuevo edificio de la UCA en el Llano Amarillo, asignado en un principio a materias de investigación.

María Mosquera

La actual vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Cádiz en funciones es la continuadora de la labor emprendida por Francisco Piniella, el rector saliente, y su mayor apoyo en la zona es Paloma Cubillas, directora de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y miembro de su candidatura.

"Sé de primera mano que María Mosquera está volcada con el Campus de la Bahía de Algeciras y en promocionar sus bondades", afirma Cubillas. Está de acuerdo con que, tradicionalmente, los rectorados han estado liderados por un "sentimiento muy centralista desde Cádiz" y por ello confía plenamente en la candidatura de la primera mujer vicerrectora con competencias en investigación de la UCA.

"Hay que considerar la diversidad de los campus, pero tenemos que trabajar unidos y conocernos. En estos cuatro años he sentido que había personas que no conocían o, en general, no conocemos los otros campus. Y lo que no se conoce, no se respeta", argumentaba Mosquera en una entrevista para el Diario de Cádiz el pasado 5 de noviembre, donde también aseguraba que Algeciras necesitaba una residencia de estudiantes.

"Yo veo una fortaleza en tener cuatro campus porque nos permite que la generación de conocimiento de nuestra universidad se pueda transferir a las diferentes realidades socioeconómicas de nuestro territorio" y, por ello, en esa misma entrevista, Mosquera anunciaba la creación de un Vicerrectorado de Desarrollo Territorial.

"Antes de la llegada de María Mosquera, de 2015 a 2018, Casimiro Mantell fue el vicerrector de Investigación y la comunidad universitaria del Campo de Gibraltar no notamos un trato especial", añade Paloma Cubillas. "En cuatro años, aquí no le vimos", zanja la directora de la Politécnica, quien apuesta por crear una "estructura y autonomía diferentes" a las que operan actualmente en la provincia.

"Mantell fue el vicerrector de 2015 a 2018 y en la comunidad universitaria del Campo de Gibraltar ni lo vimos"

Hay otras visiones. "Mosquera es muy astuta y ha sabido jugar muy bien sus cartas durante los últimos años creando un voto cautivo entre miembros de la comunidad universitaria que le deben favores", apunta un profesor que imparte clases en Algeciras, para quien Mosquera "no cree en el Campo de Gibraltar". "Ha contratado a grupos de investigación con programas propios de la UCA a través de un dispendio de recursos", añade este docente que, curiosamente, en las pasadas elecciones apoyó a Piniella.

"Tanto Piniella como ahora Mosquera opinan que el peso de la UCA en Algeciras tiene que estar en la Politécnica, lo que ahoga al resto de Facultades y Escuelas", añade este profesor. "Por el contrario, Casimiro Mantell defiende que la UCA tiene que ser más amplia y diversa y, para ello, debe tener varias patas en la provincia", en concreto cuatro, repartidas entre los campus de Cádiz capital, Jerez, Algeciras y Puerto Real.

"Mosquera es muy astuta y ha sabido jugar muy bien sus cartas durante los últimos años creando un voto cautivo"

Casimiro Mantell

En una entrevista concedida también al Diario de Cádiz, Mantell, catedrático de Ingeniería Química, detallaba la complejidad del Campus de la Bahía Algeciras. "No existe como tal. Son centros dispersos por la ciudad en donde es difícil incluso la conexión entre uno y otro. Hay titulaciones que no tienen ni un centro propio, sino que desarrollan su actividad docente o en un edificio que estamos alquilando o en otro centro. Hay que visibilizarlo. Tenemos los grados de Administración y Dirección de Empresas y Derecho que parece que no se están impartiendo allí. La ciudad no lo sabe. Buscar también una residencia para estudiantes. En Algeciras resulta muy difícil encontrar pisos", exponía durante el citado reportaje.

En una conversación con Europa Sur, otro catedrático que no oculta su apoyo a la candidatura de Casimiro Mantell, aclara que, durante la campaña, "donde todo el mundo vende sus maravillas", hay que "leer entre líneas" para averiguar quién apoyará y favorecerá en mayor medida el desarrollo de los estudios universitarios en Algeciras, "tanto en el eje de instalaciones, servicios, internacionalización y un largo etcétera".

"En estos cuatro últimos años, hemos perdido cosas", advierte esta fuente. Y cita como ejemplo el Aula Universitaria del Estrecho con Marruecos. "También se han dejado de lado otras, como la creación de una Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales, con nuevos títulos y servicios, en definitiva, pensar en el desarrollo del Campus".

En las elecciones 2019, la candidatura de Piniella se impuso en la segunda vuelta con el 51,65% del voto ponderado frente al 48,35% alcanzado por Mantell. Los alumnos de la UCA jugaron un papel crucial en aquella ajustadísima victoria. "Fue una oportunidad perdida", continúa el catedrático afín a Mantell. "La UCA tiene en el Campo de Gibraltar algo que no tiene ninguna otra universidad de Andalucía: una reserva de casi 300.000 habitantes para desarrollar una comunidad universitaria el día que se desee", argumenta este profesor.

Una batalla sorda

Más allá de los proyectos de ambos candidatos, cuyos programas son tremendamente similares, en estas elecciones al rectorado se esconde una batalla sorda sobre el control, reparto y utilización de los jugosos fondos destinados a la Universidad, un cetro muy provechoso para el ganador y todos los miembros de su equipo.

El mismo día de los comicios está prevista la proclamación provisional de los resultados que, tras un plazo de 24 horas para la presentación de reclamaciones, se convertirá en definitiva al día siguiente, 17 de noviembre, cuando Mosquera o Mantell tendrán en su mano el devenir universitario campogibraltareño.