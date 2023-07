"Estamos doblando la mano al narcotráfico"

Visita fugaz a Algeciras para presentar las listas del PSOE al Congreso y al Senado en los comicios del 23 de julio. Comienza la carrera electoral.

-¿Se mantendrá esta vez como diputado por Cádiz toda la legislatura? Usted ya fue cabeza de cartel por esta provincia en 2019 y dimitió.

-No me he ido nunca, pero no tengo ningún problema en explicarlo. Al repetir como ministro del Interior se planteó la compatibilización de dos responsabilidades tan importantes y si era aconsejable, en beneficio de los ciudadanos de Cádiz, ceder el acta de diputado al siguiente en la lista. Fue una decisión responsable y tampoco estábamos con una mayoría lo suficientemente amplia como para que yo pudiera dedicarme a tiempo parcial al Congreso. En cualquier caso, mi compromiso con esta provincia se puede observar en materia de Interior, donde se han seguido implementando las medidas que este Gobierno empezó a poner en marcha cuando llegó en 2018, y en otras áreas, como la industria aeronáutica, la naval o la metalúrgica, y también en el ámbito del turismo o el comercio.

-Usted subraya que las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional han pasado de 143.000 personas a 156.000 gracias a su gestión, un máximo histórico, pero no se aprueba un estatus de singularidad para el Campo de Gibraltar para primar a los agentes aquí destinados. No se entiende por qué ustedes abrieron ese melón hace dos años y aún no han tomado una decisión.

-Hemos invertido en esta zona en materia de seguridad para hacer frente a la criminalidad organizada más de 80 millones de euros en estos años, 30 a remuneraciones del personal y 50 a medios materiales, y hemos aprobado además el tercer Plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar, aunque como usted sabe engloba ya todo el litoral andaluz más Sevilla, a seis provincias. No es abrir ningún melón, es estudiar la situación en una zona de especial singularidad por sus características y el Campo de Gibraltar es evidente que lo es. Pero tenemos otras zonas de especial sensibilidad que también estamos estudiando y donde no hay tantos agentes con el deseo de ir por diversas razones. Es el reto de la España despoblada, por ejemplo. En el caso del Campo de Gibraltar, de facto, está siendo tratado como una zona de especial singularidad.

-¿Pero cobran más salario los agentes por esa circunstancia? En el País Vasco y Navarra sí ocurre, a pesar de que ETA desapareció hace años.

-Tenemos condiciones laborales, horas extras, etcétera.

-Pero entiendo que los policías y los guardias civiles quieren algo más que el pago de horas extra, que no se consolidan en las nóminas.

-De manera efectiva y real, tenemos que las RPT (Relaciones de Puestos de Trabajo) están cubiertas entre un 92 y 94%, lo que ni ocurre en muchas otras zonas de España. Creo que las condiciones laborales y económicas son razonablemente satisfactorias. Sabemos del esfuerzo y dedicación de los guardias civiles y de los policías nacionales, con riesgo real y efectivo para su integridad, con un trabajo en conexión con las unidades centrales muy especializado: tenemos el operativo de orden público, el de lucha contra el narcotráfico con la interceptación de alijos y las investigaciones patrimoniales.

-Las ONG contra la droga le piden que el Campo de Gibraltar sea un plan piloto de esa zona singular, sin esperar a ese plan global.

-Le insisto: de facto, hay ya un plan piloto de zona de especial singularidad en el Campo de Gibraltar.

Equiparación salarial

-Los sindicatos tampoco están de acuerdo con las RPT, que consideran desactualizadas ante los retos que deben afrontar ahora la Policía Nacional y la Guardia Civil.

-También se está trabajando en la actualización de las RPT, pero los efectivos con los que contamos en el Campo de Gibraltar son más que razonables. Me remito a los efectivos y circunstancias que había en 2018.

-Evidentemente, se ha mejorado.

-Es así. Cuando trabajas, siempre hay un afán por mejorar y avanzar, nunca debemos pararnos.

-La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que obliga al Ministerio del Interior a negociar con los sindicatos la equiparación salarial de los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil con respecto a las policías autonómicas.

-Tenemos que estudiar esa sentencia y ver si se recurre o no, pero no obliga a equiparar los salarios. Las administraciones cuentan con autonomía económico-financiera, eso es un principio constitucional. La sentencia alude a la renegociación en materia de derechos económicos y laborales, pero no tenemos ninguna preocupación. El Gobierno ha subido un 38% los salarios de los agentes desde 2018 y parece mentira que no nos demos cuenta de lo que representa ese porcentaje en solo cinco años. Ese porcentaje era una deuda que teníamos con ellos, pero es que, además, ha ido acompañado de un incremento de más del 10% de las plantillas, de una inversión notable en cuanto a equipamientos (chalecos antibalas, vehículos…) y de más de mil millones en inversiones en infraestructuras.

-¿Tiene usted la sensación de que se está ganando la batalla al narcotráfico? Hay mandos policiales, jueces y fiscales que mantienen que el poder económico de las bandas hacen que vayan casi siempre un paso por delante.

-Nuestro país es un referente internacional en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Jugamos un papel esencial para luchar contra esas bandas y estamos doblando la mano al narcotráfico. Tenemos unos profesionales altamente cualificados que se forman continuamente. Hemos constituido el centro universitario de la Policía Nacional, adscrito a la Universidad de Salamanca, lo cual es un hito importantísimo porque va a fomentar la formación y titulación de nuestros policías. Es importante interceptar alijos, pero también lo es acabar con los entramados económicos y patrimoniales, que es donde realmente se les hace daño. Como sabe, además, en Algeciras hay una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del narcotráfico. El año pasado hubo 858 operaciones contra el narcotráfico en el marco del Plan Especial del Campo de Gibraltar, de las que un tercio se hallaban en el ámbito del blanqueo de capitales.

-No es su competencia, pero sabe que gran parte de ese esfuerzo tropieza con un cuello de botella judicial por la falta de jueces, de fiscales y medios.

-Estoy de acuerdo con usted y estamos trabajando para crear más juzgados en todos los partidos judiciales del Campo de Gibraltar, tanto en órganos jurisdiccionales como en la sección de la Audiencia de Cádiz. Quiero reconocer el trabajo de los jueces y de los fiscales en un sitio complicado, así como el trabajo que la Audiencia Nacional está desarrollando también en esta materia.

-¿Es Marruecos un buen vecino en materia antidroga y antiterrorista?

-Sí, sin duda alguna. Seguro que es mejorable la relación de ellos con nosotros y de nosotros con ellos, pero es de una lealtad y de una complicidad manifiesta en la lucha contra la criminalidad organizada de cualquier tipo.

-Y, a pesar de ello, Marruecos no ceja en sus demandas soberanistas sobre Ceuta y Melilla. Parece que el cambio de posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental ha servido de poco a ese respecto.

-Yo creo que el ámbito de nuestras relaciones quedó suficientemente claro y expuesto en la declaración conjunta del presidente del Gobierno y del rey de Marruecos, de abril de 2022. Son unas relaciones importantes, relevantes entre vecinos y socios leales.

-Gibraltar sigue en la Lista Gris del GAFI por no actuar como debiera en el ámbito del blanqueo de capitales del narcotráfico, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas. ¿Con esta evaluación, es posible aún un acuerdo sobre el Peñón con Reino Unido?

-Los ciudadanos del Campo de Gibraltar deben estar tranquilos. Confiamos en que la negociación culmine lo antes posible, y recuerdo que este Gobierno ha puesto sobre la mesa un acuerdo para que haya una zona compartida de prosperidad entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Nuestro compromiso en este asunto es completo.

-¿El Gibrexit ha empeorado las relaciones con la colonia en materia de seguridad? Lucha contra el contrabando, narcotráfico, blanqueo…

-Si algo caracteriza a esta Administración es que siempre apuesta por la colaboración en beneficio de los ciudadanos. La cooperación en materia policial es buena, como no puede ser de otra manera, y los esfuerzos se dirigen siempre a combatir la delincuencia y a los grupos criminales.

-¿Seguirá siendo la Verja una frontera excepcional en el espacio Schengen, con controles más flexibles? ¿Hasta cuándo y de qué dependerá?

-Como he dicho, tenemos confianza en que la negociación culmine lo antes posible. Es en el marco de esta negociación donde se fijarán todos estos aspectos.

-¿Qué mensaje lanza a ese respecto a los trabajadores transfronterizos? En caso de un Brexit duro, ¿podrán seguir yendo a Gibraltar sin detenerse apenas en los controles?

-Insisto en lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza. Este Gobierno está poniendo todos los medios a su alcance para seguir facilitando la vida de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y continuaremos en esa línea.