Los 13 detenidos en la operación contra el tráfico de cocaína declaran ante la Guardia Civil

Los 13 detenidos en la macrooperación de la Guardia Civil contra una red dedicada al tráfico de cocaína han comenzado este jueves a prestar declaración ante el Instituto Armado con la previsión de pasar a disposición judicial en la mañana del viernes. El Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras instruye la causa, junto con la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar.

A los arrestados se les atribuyen delitos contra la seguridad pública (por tráfico de drogas) y los ilícitos anexos a este tipo de procedimientos (generalmente, blanqueo de capitales).

La intervención de la benemérita tuvo lugar el miércoles por la mañana con un importante despliegue simultáneo. El operativo se centró en un total de 22 registros domiciliarios realizados en cinco municipios: Algeciras (16), San Roque (2), Los Barrios (2), La Línea (1) y Marbella (1).

Como consecuencia del despliegue, fueron detenidas 13 personas, todas vinculadas presuntamente con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína. No se han aportado más detalles sobre los métodos y operaciones de la red o si esta se dedicaba a la introducción de la droga o a su comercialización hacia los consumidores finales.

En el operativo participaron 150 agentes, incluidos efectivos de unidades de élite, que entraron en distintos inmuebles de la provincia de Cádiz y Málaga de forma coordinada para asegurar el éxito de la intervención. Los registros -entre ellos uno en el centro de Algeciras- han permitido obtener abundante material de interés para la investigación, cuyo contenido aún no ha trascendido y que forma parte de los expedientes judiciales en los que se sustentará el procesamiento de los detenidos.

La intervención de la Guardia Civil forma parte de las actuaciones en el marco del Plan Integral para el Campo de Gibraltar. El ministerio del Interior prepara la quinta edición del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que ejecutará en el período 2026-2029 para continuar su lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la costa andaluza desde Huelva hasta Almería y por el interior, a través del Guadalquivir, hasta Sevilla. Así lo anunció recientemente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una sesión de control al Gobierno en el Senado.

Interior diseñó el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en julio de 2018 para atajar el notable y progresivo deterioro de la seguridad ciudadana detectado entonces en la comarca como consecuencia de la actuación de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando y el narcotráfico.