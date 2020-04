El desembarco 'fantasma' de Semana Santa

Hace varios días que las denuncias de vecinos de las zonas costeras empezaron a aparecer en redes sociales, en fotos enviadas a grupos de Whatsapp y audios de queja: los núcleos costeros, con el foco en Tarifa y Sotogrande en el Campo de Gibraltar y en Zahara y El Palmar en La Janda, habían empezado a sufrir el desembarco de personas de fuera que acudían a pasar sus vacaciones de Semana Santa pese a la prohibición expresa de movimientos durante el estado de alarma. En las dos últimas jornadas, las quejas han arreciado: llegadas nocturnas a las viviendas, gente paseando por la playa o en grupo en la calle, una auténtica invasión según algunos. Pero desde la Guardia Civil se asegura que ni mucho menos hay afluencias masivas a las zonas costeras de la provincia de Cádiz, algo que no han detectado sus efectivos. Y se anima a la ciudadanía a denunciar en el 062 las conductas que vulneren el estado de alarma.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, daba a conocer este miércoles las quejas transmitidas por los vecinos del Valle del Guadiaro sobre una mayor afluencia a los centros comerciales de Pueblo Nuevo y un mayor movimiento de vehículos en los alrededores de Sotogrande. Coinciden con las expresadas por los usuarios de redes sociales, que hablan de tráfico nocturno y propietarios de segundas residencias en los establecimientos aún abiertos en la zona. El regidor ha hecho un llamamiento a los propietarios de segundas residencias en la zona a que respeten el estado de alarma y recuerda que tanto Guardia Civil como Policía Local "están realizando una enorme labor de control y desgraciadamente de sanciones y multas en la zona a aquellos a los que la dirección del DNI no coincida con el municipio".

En esas medidas insiste la Guardia Civil, que asegura que se ha hecho un estricto control de las salidas de las ciudades y en las carreteras y rechaza que se haya producido el desembarco masivo denunciado en las redes. Si se ha detectado a propietarios de segunda residencia, aseguran fuentes del cuerpo, pueden ser aquellos que se desplazaron, entonces sí, justo antes de que se decretase el estado de alarma, en un primer éxodo (fundamentalmente desde Madrid) a Sotogrande que generó una fuerte contestación en el Campo de Gibraltar, zona que entonces todavía no tenía casos de coronavirus diagnosticados.

Tampoco se han detectado esos movimientos en el caso de Tarifa, señalan desde el Instituto Armado y corrobora su alcalde, Francisco Ruiz. "Los datos que tenemos no avalan que haya habido una gran llegada de personas por las vacaciones de Semana Santa", asegura. La Policía Local y la Guardia Civil han estado haciendo controles en las entradas a los distintos núcleos y en el interior del pueblo. "La Policía si ve gente de fuera se acerca a preguntar", explica. Reconoce que ha visto las denuncias en redes sociales, pero estas no se han traducido en denuncias a los cuerpos de seguridad "y no nos consta que lo que se dice en redes sociales sea así".

El revuelo ha sido tal que la Subdelegación del Gobierno ha emitido un comunicado oficial sobre el asunto, asegurando que varios alcaldes han solicitado medidas por parte de la Subdelegación y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No ocurre solo en Cádiz; en algunos puntos se han montado controles y hasta barricadas para evitar la entrada de foráneos a los municipios.

El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, asegura frente a la preocupación que el comportamiento de la población continúa siendo ejemplar en la provincia". Considera que la población ha podido alarmarse ante las aglomeraciones vividas en los supermercados en los últimos días, que atribuye no a la llegada de personas de otros puntos del país, sino a "una tendencia social lógica porparte de todos a realizar compras ante la llegada de días de fiesta”.

Respecto a la presencia de personas de otras provincias y comunidades autónomas,el subdelegado insiste en que “muchas de estas personas llegaron al inicio del estado de alarma, cuando este desplazamiento estaba permitido, con la condición de que nopodían regresar a sus viviendas habituales. Desde entonces, los datos de vehículos en las zonas residenciales no han experimentado ningún aumento que haga pensar que se estén produciendo nuevas llegadas en estos días”.

Además, Pacheco alerta de que este tipo de noticias obliga a desviar efectivos y medios para verificar las denuncias, incluso un helicóptero que actuó el miércoles en Chiclana. "El resultado es que estamos constatando que, efectivamente, las playas, paseos marítimos, zonas de ocio, deportivas y recreativas están vacías”.

La Guardia Civil reitera al respecto que toda la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono de atención permanente 062 en el que se puede denunciar cualquier aspecto relacionado con este tema. Ante cualquier hecho de este tipo, apunta el Instituto Armado, lo que procede es denunciar conductas contrarias a lo establecido en el real decreto que regula el estado de alarma.