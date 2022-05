Un joven denuncia un caso de homofobia en un autobús La Línea - Algeciras: "No lo voy a dejar subir si está dándole besos a otro"

Un joven algecireño denuncia en la red social Twitter que el pasado domingo sufrió un caso de homofobia cuando se disponía a viajar en un autobús La Línea - Algeciras. En un hilo que ha tenido bastante repercusión, reprocha la actitud homófoba del chófer del vehículo que acabó causándole episodios de ansiedad.

abro hilo sobre lo que me pasó ayer en el bus La Línea-Algeciras, simplemente repugnante

Los hechos se produjeron, según relata el propio protagonista, el pasado domingo al filo de las 12.30 de la mañana. Éste cuenta cómo se disponía a volver a Algeciras tras pasar un fin de semana junto a su pareja en La Línea. Entonces, justo antes de subirse al autobús, besó a su novio para despedirse.

Tras haber pasado el día del Sábado y la noche en La Línea en casa de mi novio, a las 12:30 a.m. estaba en la parada, acompañado de mi suegra y mi chico, para coger el bus dirección a Algeciras. Había dos personas delante mía, una de acababa de sentar

y la otra, acababa de subir y tenía que pagar. Como yo era el siguiente, le di un beso a mi suegra para despedirme, y fui a darle otro a mi chico, ya que no nos veíamos hasta el finde siguiente. Mientras le daba el beso a mi chico, el conductor cerró la puerta en mi cara

En ese momento, llegó la reacción inesperada. En primer lugar, el conductor cerró la puerta del vehículo sin motivo aparente y pese a que el joven aún estaba esperando para subir. Un tanto sorprendida, una de las acompañantes, golpea la puerta y le pide explicaciones al conductor. Aquí es cuando éste último muestra el verdadero motivo para intentar dejar fuera al pasajero: "No lo voy a dejar subir si está dándole besos a otro".

A esto que mi suegra le toca el cristal y le pregunta que por qué cierra si yo me iba a subir, a lo que el conductor contesta: “Hombre, no lo voy a dejar subir si está ahí dándole besos al otro”. Como es normal, mi suegra siguió insistiendo algo más enfadada por el comentario

Finalmente, ante la insistencia de los acompañantes del joven, el chófer del vehículo entró en razón y dejó montarse al algecireño. No sin antes, en el momento de pagar el billete, decirle: "Y a ti esto te parecerá normal".

que acababa de hacer el conductor. Tras finalmente montarme, y acercarme a pagar, me dice “Y a ti eso te parecerá normal”, a lo que yo no contesto y pago mi viaje. Tras este trato, me siento en un hueco que encontré y rompí a llorar.