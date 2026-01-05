El Campo de Gibraltar cierra 2025 con 27.233 parados y encadena 39 meses con generación de empleo

El año 2025 deja un balance favorable para el mercado de trabajo en el Campo de Gibraltar. La comarca cerró el año con 27.233 personas inscritas en los registros de demandantes de empleo, lo que supone una reducción de 2.188 parados en comparación con el final de 2024 (un 7,43% menos), ya que entonces fueron 29.421 personas las que constaban en las estadísticas oficiales.

La comarca no acababa un año con cifras de paro tan bajas desde 2007, anualidad que concluyó con 21.565 desempleados en la zona. A partir de ese momento, con el estallido de la gran crisis económica de 2008 y, posteriormente, con el impacto de la pandemia de la Covid-19, todos los ejercicios de la serie histórica comparable acabaron con cifras superiores, según se desprende de los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Durante el mes de diciembre, el paro registrado se redujo en 385 personas en comparación con el dato de noviembre (27.618), con reducciones en todos los sectores, salvo entre los demandantes de la construcción.

Además, el Campo de Gibraltar encadena 39 meses de generación de empleo, ya que desde octubre de 2022 la diferencia interanual ha sido negativa. Es decir, mes a mes había menos paro registrado en comparación con la misma mensualidad del año anterior.

A lo largo de 2025, todos los sectores económicos y todas las localidades campogibraltareñas lograron reducir sus cifras de desempleo. Por áreas de actividad, la mayor bajada se concentró entre los demandantes de las profesiones de servicios, con 1.274 demandantes menos en comparación con el cierre de 2024 (18.431 en total). A distancia, la industria terminó el año con 185 parados menos (1.277) mientras que en la construcción fueron 163 menos (2.638). El sector primario concluyó 2025 con 46 desempleados menos que un año antes (414 en total), mientras que el colectivo de nuevos demandantes descendió en 520 personas (4.473 en total).

Por sexos, de los 2.188 demandantes que lograron salir de las listas del paro en los últimos doce meses, 1.151 fueron mujeres por 1.037 hombres. A lo largo del año, el mes con mejor comportamiento fue agosto, cuando el total comarcal de personas sin empleo se quedó en 26.688. Por el contrario, el máximo anual se marcó en enero, mes en el que las bases de datos contabilizaron 29.911 personas sin trabajo en la comarca. Las mujeres representan el 62,4% del total de desempleados. Actualmente, hay 17.005 mujeres buscando un empleo frente a 20.228 hombres, lo que demuestra que la brecha estructural sigue siendo un reto pendiente.

Los servicios contribuyen a la bajada en diciembre

El sector servicios tiró a la baja durante el mes de diciembre, si bien la reducción del paro a lo largo del último mes del año no llegó a beneficiar a todos los municipios. Así, en Algeciras diciembre concluyó con 12.256 demandantes inscritos (-233) mientras que en La Línea los registros se redujeron hasta las 8.093 personas sin empleo (-143).

En San Roque el paro creció levemente hasta los 2.774 demandantes (2 más que el mes precedente), mientras que en Los Barrios diciembre terminó con un descenso de 16 personas hasta los 2.016 demandantes de empleo.

Durante el último mes del año, el paro registrado en Tarifa fue de 1.090 parados (-29 sobre noviembre), mientras que en Jimena las listas del paro aumentaron en 37 personas, con un total de 578 demandantes. En Castellar, el balance del mes fue de cinco parados más, con 230 en total, mientras que en Tesorillo el paro se redujo en ocho personas, contabilizando en total 196 parados.

Por sectores, en diciembre la mayor reducción del paro se concentró en el sector servicios (-306) y entre el colectivo de nuevos demandantes (-162). La agricultura y la industria concluyeron el último mes del año con una reducción de un demandante cada uno. Por el contrario, la construcción anotó 85 demandantes más sobre noviembre.

CCOO advierte del menor ritmo en la creación de empleo El sindicato Comisiones Obreras advierte que a pesar de esta tendencia descendente en el desempleo, la comarca crea puestos de trabajo a un ritmo inferior al resto de la provincia y de la media andaluza, y continúa en los puestos de cabeza del paro a nivel estatal, lo que requiere de políticas públicas urgentes y específicas. “Estos datos ratifican los beneficios de la reforma laboral en la estabilidad del empleo, pero el empresariado andaluz debe apostar definitivamente por la calidad y la cualificación profesional”, según el secretario comarcal de CCOO Campo de Gibraltar, Manuel Triano. Para Triano, resulta imperativo desarrollar las potencialidades logísticas e industriales de la zona, y para las que son inexcusable las infraestructuras comprometidas y pendiente de ejecución. La central sindical ratifica su apuesta por el desarrollo de un tejido productivo fuerte, en sectores como la industria y la logística, que permita superar las deficiencias del mercado de trabajo. CCOO reclama al Gobierno andaluz la puesta en marcha de planes de choque que corrijan los desequilibrios territoriales y garanticen servicios públicos de calidad .

Bajada en la provincia

La provincia de Cádiz terminó el año 2025 con 9.805 parados menos en comparación con los registrados hace doce meses. Esta cifra supone una mejora interanual del 8,09% con una cifra total de 111.406 desempleados apuntados en los servicios públicos de empleo estatal.

El mes de diciembre se saldó on una bajada del 1,60% en la provincia comparado con el mes anterior. En términos absolutos supone la reducción de 1.817 personas de la listas de parados, la mayoría en el sector servicios aunque con una importante presencia también del colectivo sin empleo anterior.

Sin embargo descendió también el número de afiliados a la Seguridad Social. Diciembre terminó con 423.408 residentes en la provincia cotizando, una reduccion de 1.339 personas (un 0,32% menos)