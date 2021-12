Las farmacias del Campo de Gibraltar agotan los test de antígenos ante la llegada de la Navidad

"Llevamos dos días sin unidades. Esta mañana ya han venido cinco o seis personas que habían estado en diez farmacias y no había tampoco. Al día pueden venir treinta clientes pidiéndolos y no podemos hacer nada". El que así habla es Javier Moreno, de la farmacia Paseo Marítimo CB, en Algeciras, y el codiciado producto al que refiere es el famoso test de antígenos, que ha disparado su demanda también en el Campo de Gibraltar con la llegada de las comidas y las cenas de Navidad hasta el punto de que se han agotado -o están a punto de agotarse- en la inmensa mayoría de los establecimientos.

Las farmacias de la comarca tenían test de antígenos suficientes desde que se aprobaron el pasado verano. Pero es que entonces se vendían poco. De repente, después del puente de La Inmaculada, cuando empezaron a generalizarse las reuniones sociales conforme se acercaban las fiestas navideñas, la demanda se disparó hasta tal punto que ni las cooperativas (Bidafarma, en Palmones, y Cofares, en Algeciras) ni los laboratorios pueden atenderla.

"Llegan con cuentagotas", afirma Juan Antonio Gavira, titular de la Farmacia Castellar, en la Plaza de Andalucía del municipio. "Teníamos doce y se vendieron el jueves por la tarde. Hoy ya no nos queda ninguno. Las cooperativas sirven pocos y se venden rápido y se los hemos encargado a otros proveedores, que quizás vengan antes del sábado, pero nada es seguro tal y como están las cosas", relata el farmacéutico. "Hace quince días no vendíamos ni uno, hoy nos piden treinta o cuarenta cada día", añade.

El problema puede ir a más. Algunos distribuidores también empiezan a quedarse sin stock y hay laboratorios que suministran a las farmacias que ya han avisado de que los pedidos no se podrán recuperar hasta enero. Entonces quizás ya no los requieran tantos clientes como ahora. O quizás sí, no se sabe.

"La demanda se ha concentrado en unos días muy concretos y la cadena de suministro ha fallado porque no estaba previsto", continúa Gavira.

Las únicas farmacias que tienen test de antígenos son las que tuvieron la previsión de hacer encargos grandes a los laboratorios antes de la avalancha de peticiones. Es el caso de Rocío Fernández Bonelo, titular del establecimiento en la calle Padre Pandelo, de la barriada de Periáñez de La Línea, donde se "soporta el desabastecimiento" mal que bien. "Estamos aguantando pero no sabemos por cuánto tiempo. Hay un repunte de las ventas porque la gente es precavida y quiere asegurarse antes de acudir a una reunión familiar. Si sube mucho durante la Navidad nos quedaremos cortos", explica.

El goteo de personas es constante. Si pasan las doce del mediodía, a la pregunta "¿tienen test de antígenos para el coronavirus?", la respuesta que sigue es casi siempre negativa. El miércoles, la consultora especializada en gestión sanitaria IQVIA presentó un informe de seguimiento de la venta en farmacias de los test de antígenos, correspondiente a la semana del 29 de noviembre al 6 de diciembre, en el que indica que se produjo un incremento del 545,3%. Solo esa semana, las oficinas de farmacia españolas dispensaron 1.118.539 pruebas. El stock existente esa semana daba para cubrir otra más con 1.428.426 test a nivel nacional. Desde entonces, la demanda incluso ha crecido.

La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) ha lanzado un mensaje de tranquilidad. La patronal de distribución trabaja con los laboratorios para que la demanda de test de autodiagnóstico pueda ser satisfecha y afirma que, aunque el mercado pueda estar "tensionado", no hay desabastecimiento.

Los farmacéuticos aconsejan seguir siempre las instrucciones del fabricante -hay una veintena-, porque no todos son iguales e incluso la toma de muestra puede ser diferente, y contar siempre con el farmacéutico, un profesional que puede ayudar. "Tenemos que explicarlo muy bien en las farmacias porque esto no es la Biblia. El cliente te tiene que explicar qué tiene y por qué quiere hacerse el autotest, porque cada caso tiene su letra chica," subraya Moreno.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda utilizar test con un mínimo de especificidad del 97% y una sensibilidad del 90%; de acuerdo a las instrucciones de uso del fabricante, deben realizarse durante los 7 primeros días desde la infección o en los 5 primeros días desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido. Existe un riesgo de falsos negativos en personas asintomáticas o en una fase muy temprana de la infección. También puede haber un error en la realización que provoque un resultado no válido. Para verificar que está dentro de la legalidad, el test debe incluir en el etiquetado el organismo notificado que lo ha evaluado, junto con los dígitos de identificación, el marcado CE y las instrucciones de uso. El uso de este autodiagnóstico no es considerado como herramienta para la confirmación de una infección activa y en el caso de que el resultado sea positivo se tendrá que confirmar en un centro sanitario. Cuestan alrededor de cinco euros.

Los farmacéuticos advierten de que la prueba solo sirve si ha pasado el tiempo suficiente desde el contagio

Estas pruebas se dispensan en las farmacias sin receta. Un kit suele estar compuesto, dependiendo del fabricante, por un hisopo para toma de muestras, una solución de reacción, un tubo para procesar la muestra con un tapón con dispensador y la tarjeta de plástico que nos dará el resultado.

"Existe mucho desconocimiento", argumenta Rocío Fernández, el test nos dice la capacidad para contagiar, pero es efectivo al menos a partir del tercer día de haber mantenido contacto estrecho con un positivo, porque hasta las 48 o 72 horas el cuerpo no reacciona. La PCR es mucho más efectiva, pero como medida de prevención les recomiendo que se hagan el test, porque es como uno de embarazo, si da positivo es que lo eres seguro", continúa la delegada en el Campo de Gibraltar del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.

"El test solo te responde a la pregunta de si tienes carga viral en un momento concreto, a través de las fosas nasales o de la boca. No sirve si ayer dio positivo un contacto estrecho porque hay catorce días de incubación a pesar de la vacuna", explica Gavira, que recomienda realizar un plan de pruebas con al menos tres test para "quedarse tranquilo".

"Es de máxima utilidad si se va a reunir un grupo de gente que se va a quitar las mascarillas, familia o amigos. Las autoridades recomiendan que se aplacen a otro momento estas reuniones, pero están permitidas, así que el consejo es que hagan test todos los que vayan a acudir y lo más cerca posible de la cita", continúa. "La prueba te abre una ventana de tiempo, pero no se sabe hasta cuándo, así que hay que ser precavido incluso dando negativo", apostilla.

Gavira entiende que lo mejor debido al aumento de los contagios es "evitar las comidas multitudinarias por el efecto mutiplicador de los asintomáticos". "Lo importante realmente es que la gente se vacune, que le pierdan el miedo a las vacunas, por sentimiento, por economía, por todo", desea.