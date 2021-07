Las pruebas de autodiagnóstico de antígenos se pondrán a la venta en las farmacias del Campo de Gibraltar este jueves, 22 de julio, sin necesidad de receta.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes por real decreto la venta de los tests de autodiagnóstico, de antígenos o de anticuerpos, contra el Covid-19 en farmacias sin necesidad de receta. Los tests son una de las herramientas para el control de la progresión de la pandemia de la Covid-19, siendo un método clave para la identificación rápida de casos positivos.

"Desde que dieron el aviso de que las farmacias podían tener el test de antígenos, los precios estuvieron disparatados y conforme va pasando el tiempo, los precios van bajando, por lo que van a oscilar en una horquilla de 7 o 9 euros", señala Juan José Piné, de la farmacia Piné y Vázquez de Algeciras.

Esta farmacia ha realizado un vídeo donde se explica el modo de realización de la prueba, además de dar consejos que los profesionales de este establecimiento ven convenientes para mantener a la población tranquila.

¿Cuándo debe hacerse un autotest de antígenos?

Según comenta Piné, "se recomienda hacerse un autotest cuando una persona tiene sintomatología y cuando deja de notar sabor y olor. Ahora mismo, según estoy leyendo, la variante delta (india) está presentando sintomatología de moqueo".

¿Cómo hacer un autotest de antígenos?

En primer lugar, la persona debe de tener las manos limpias, así como ener preparada una superficie limpia con un papel debajo. Además, se recomienda que el posible positivo no salga de casa y que el test se lo realice él mismo.

Una vez esto, se debe de tomar el papel de instrucciones y ordenar el contenido de la caja una vez se vacíe. Según explica Piné, "en la caja viene un tubito donde se echa el líquido con el que haremos la prueba. También un palito, que será el que se introduzca en ambos orificios de la nariz durante 15 minutos, dando dos vueltas. Una vez realizado, se introduce el palito en el tubo y se dan unas cinco de vueltas. Sobre la placa hay que echar tres gotitas del tubito y esperar 20 minutos, no más de 30".

La barrita T indicará test positivo, mientras que la barrita C indicará negativo. Si no aparecen barritas, eso significa que no ha sido válido el autotest.

¿Qué fiabilidad tienen los test de autodiagnóstico?

Los autotests no son oficiales, de modo que si una persona está dispuesta a hacer un viaje donde se exija una prueba, su resultado no será válido. "Los test son viables, están en una especificidad de 90%. El tema es que no es lo mismo que una persona que está acostumbrada te haga el test a una persona que no lo está, es por esto por lo que el test no es oficial. Es decir, si das negativo no significa que no tengas el virus. Puede ser que haya poca cantidad del virus, puede ser que lo hayas hecho mal o que no tengas el virus. Si das positivo tienes que ir a tu centro de salud para hacerte un PCR si lo ven necesario".

¿Qué tengo que hacer si doy positivo?

"Si una persona sospecha que es positivo, que procure no estar en contacto con gente (y mande a alguien a por el test) y que, si sale positivo, mantenga la tranquilidad. Aislamiento e ir a urgencias sólo en caso de sensación de ahogo”.

¿Puedo hacerme la prueba en la farmacia?

Muchas personas van a la farmacia pensando que podrían realizarse en el establecimiento el test por parte de algún responsable, algo que es erróneo. "No tenemos permiso", aclara Piné. "Como es un autotest, tendría que llevárselo y hacerse en casa”, explica el farmacéutico.

BOE: venta de autodiagnósticos sin receta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros que permite la venta de test de Covid-19 de autodiagnóstico, es decir, de antígenos o de anticuerpos, en farmacias sin necesidad de receta.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que espera que los test tengan un precio "en una horquilla de 6 a 10 euros", lo que considera un "precio asequible" para los ciudadanos españoles.

Darias aclaró que estos test "son para despejar casos sospechosos pero si es positivo no contará en el sistema". Por ello, "tendrán que ir a la autoridad sanitaria competente".

En los mismos términos se manifestó la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que calificó el permiso de venta de los test como "una medida muy reclamada y deseada", al tiempo que felicitó al Ministerio de Sanidad por el acuerdo alcanzado con los colegios de farmacéuticos y la industria farmacéutica.

Rodríguez resaltó que con su venta sin receta se permite a los ciudadanos hacer, "a título personal, un ejercicio de prevención" ante posibles contagios. En cualquier caso, insistió en que si el test da positivo se debe acudir al centro de salud para "chequear de nuevo" el diagnóstico y poder registrarlo ante el sistema sanitario.

En comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Darias reivindicó la semana pasada que "se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia".

"La exigencia de prescripción constituía una barrera", admitió la ministra. Este Real Decreto-Ley recibió el pasado viernes 8 de julio el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado.

Darias justificó por qué en España han tardado tanto tiempo en llegar estas pruebas diagnósticas, en contraste con otros países europeos como Francia o Alemania, donde se pueden adquirir en farmacias, sin prescripción y a módicos precios, desde hace meses.

"Hasta que no teníamos la existencia de test de autodiagnóstico con marcado CE no podíamos autorizarlo. Estábamos esperando la llegada al mercado. Tan pronto llegaron nos pusimos en marcha con la tramitación del Real Decreto-Ley, que tiene su proceso. También estábamos esperando al dictamen del Consejo de Estado", explicó.

Según las cifras aportadas por Darias, habrá disponibles hasta cinco test con marcados CE y otros 11 con marcado en Europa, mientras que otros 39 están en investigación.