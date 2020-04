En estos días de confinamiento por la pandemia del coronavirus, los salones se han convertido en aulas, los padres hacen de profesores y la jornada escolar se extiende hasta que se pone el sol. Si ahora mismo está asintiendo con la cabeza es que hay algo que no está haciendo bien. Y no se lo advierte cualquiera. Las profesoras de Algeciras Cristina Martín García, del colegio San Bernardo, y Palma García Hormigo, del Puertoblanco, afirman que eso es justo lo que no hay que hacer en el periodo en el que los colegios permanezcan cerrados, que se extenderá al menos tres semanas más. Sus consejos valen su peso en oro para cualquiera que tenga hijos y tiene que afrontar una situación inédita en el que es fácil cometer errores que generen comportamientos inadecuados en los alumnos.

Cristina Martín es finalista a Mejor Docente de España en la categoría de Infantil de los Premios Educa Abanca 2019, considerados como los Goya de la Educación. Ella misma afirma que es "un problema" al que ha estado "dándole muchas vueltas". "Es muy difícil tener a los hijos en casa tantos días", explica, pero lo que tiene claro es que ningún alumno "puede permitirse estar parado" hasta el 12 de abril. Así que hay que ponerse manos a la obra para cumplir algunas directrices básicas.

Palma García Hormigo es ganadora del Premio Plaza de España, que otorga la Delegación del Gobierno en Andalucía, por su talento para convertir las ciencias en algo divertido enseñando a niños de cuatro y cinco años. Tanto ella como su compañera Cristina lo tienen claro: "Hay que fijar un horario de trabajo".

Horario

"Hay que intentar que sea lo más parecido al trabajo diario. De 9:30 a 13:30 tienen que estar centrados en los estudios. Todos los colegios tienen plataformas a través de las cuales los profesores se comunican con los alumnos. Allí se pueden volcar las actividades e incluso vídeos con explicaciones", comenta la profesora del San Bernardo, que insiste en que son el niño o la niña quienes tienen que organizarse. "Es la única forma de que aprendan a hacerlo sin los padres", subraya.

"No estamos de vacaciones", apostilla Palma García Hormigo sobre los mas pequeños. "Hay que ponerle un horario, pero hasta ahí, porque hay que aprender a organizarse", continúa. "El niño se levanta a las 10, por ejemplo, desayuna durante media hora y luego se le da una radio vieja y un destornillador para que la desmonte. Puede ayudar a hacer la comida, tener el encargo de poner la mesa", apostilla.

Los deberes, solos

Cristina Martín recomienda "nunca hacerle los deberes". "Es un error grandísimo. Tienen que ser independientes. El niño tiene que estar en su cuarto, solo y cuando tenga una duda que la pregunte, se le resuelve y vuelve a su sitio", añade. "Sentarse con él a hacer los deberes es sobreprotegerlo. Hay que fomentar en ellos la cultra del esfuerzo", explica.

Esto vale también, afirma la seño Palma, para cuando pase el coronavirus. "No hay que hacer los deberes con los niños. Si saben que en casa le van a explicar cualquier materia pierden la atención en clase. Hay que empezar con 4 años el hábito de trabajar solo, con un reloj, que sepa el tiempo que hay que dedicar a los deberes", apostilla.

Juegos

Palma García Hormigo aconseja, especialmente para los más pequeños, disponer de un programa diario organizado de trabajo, pero que deje periodos de tiempo para el juego libre. Hay que tener provisiones de juegos de mesa para que el niño elija. "Hay bingos, sudokus, ajedrez, acuarelas, juegos de memoria, dominó...", enumera. "Es la oportunidad de hablar mucho con ellos, cocinar, jugar al ajedrez, hacer de las cuestiones diarias una clase de matemáticas. Se le puede sacar muchísimo partido a todo este tiempo en casa", argumenta la profesora de Puertoblanco, que coincide en que el alumno debe trabajar "en su habitación, bien aireada, con una mesa con buena iluminación. En el salón, con el padre, la madre y lo hermanos la atención se dispersa", afirma.

Preocupación

Cristina Martín expresa su preocupación en este periodo por los niños con necesidades especiales. "Todo esto puede ser un retraso muy grande; hay que trabajar con ellos con mucha atención porque esta es una situación que no hemos vivido nunca y hay que evitar que suponga un lastre para lo que quede de curso y los siguientes", concluye.