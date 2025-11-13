La cooperación entre las fuerzas de seguridad y la judicatura, clave para atajar el contrabando de tabaco en el Campo de Gibraltar

La colaboración entre las autoridades se erige como un elemento clave para el éxito de la lucha contra el contrabando de tabaco. Una lacra que no solo lleva aparejada la evidente repercusión fiscal -por la merma de los ingresos para el Estado- sino que también comporta un problema social de primer nivel entre determinados estratos de las poblaciones donde las organizaciones criminales desarrollan esta práctica ilegal.

Desde las aprehensiones de las cajetillas en las playas o en el doble fondo de un maletero hasta la judicialización, todos los engranajes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Judicatura han sabido adaptarse en la última década para hacer frente a los nuevos procedimientos de las organizaciones criminales. Como todo en la vida, el contrabando también ha evolucionado y las mafias exploran caminos distintos para sortear la acción de las autoridades.

Así quedó de manifiesto en la primera mesa redonda de la décima edición Congreso Frente al Contrabando de Tabaco de Altadis-Imperial Brands celebrado este jueves en La Línea con la colaboración de Grupo Joly, uno de los territorios donde la lacra del contabando arrastra una presencia secular como consecuencia de la cercanía a Gibraltar. La colonia británica, puerta tradicional para la introducción masiva de los cigarrillos en los circuitos de venta clandestina, no es a día de hoy un actor excluisvo. El Puerto de Algeciras, por sus conexiones logísticas mundiales, supone el otro gran frente por el que las mafias intentan introducir la mercancía ilícita.

La mesa redonda 10 años y 10 razones contra el contrabando, moderada por Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands, permitió la puesta en común de experiencias por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, la Fiscalía y los Juzgados con ponentes de primer nivel. Sus representantes coincidieron en la importancia de compartir criterios y experiencias como eje común de sus actuaciones.

Las planeadoras, vía de entrada desde Gibraltar

El tabaco alijado en las playas de la Bahía de Algeciras procedente de Gibraltar, de donde sale en embarcaciones neumáticas, copa a día de hoy las principales intervenciones por parte de la Guardia Civil. En los últimos diez años, por el contrario, el volteo de cajas a través de la verja física que separa Gibraltar de España se encuentra en decadencia, mientras que los dobles fondos para esconder cajetillas en el paso peatonal y de vehículos se mantiene relativamente estable.

Fernando López-Rey, coronel jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras, detalló que el Instituto Armado interviene cada año, de media, un millón de cajetillas de tabaco de contrabando entre Gibraltar y el Puerto de Algeciras. La colonia supone aproximadamente el 60% de ese volumen (unas 600.000 cajetillas al año), con 570 intervenciones de vehículos en el paso fronterizo y 66 detenidos como promedio anual.

"El modus operandi de lanzar cajas por la verja está erradicado. Desde 2020 se acometió un refuerzo de la vigilancia física y con medios tecnológicos, como consecuencia del Brexit. En el paso aduanero encontramos tabaco escondido en ruedas, dobles fondos y hasta en bocadillos. Pero la principal vía es, actualmente, la de las embarcaciones neumáticas. De ahí, el tabaco pasa a las guarderías -almacenes- y se distribuye a los pocos días por los puntos de venta", detalló.

Rocío Ingelmo (Altadis), Fernando López-Rey (Guardia Civil) y Aurora Andrés (Fiscalía), durante el debate. / Erasmo Fenoy

15.000 euros, la frontera entre la infracción y el delito

La Fiscalía de Área de Algeciras es capaz de instruir los casos de contrabando en apenas una semana. Esa agilidad, fruto del trabajo constante en los últimos años, se refleja luego en los juzgados ya que las causas por tráfico ilícito de cigarrillos quedan despachadas en un par de meses. La fiscal jefa de la Fiscalía de Área de Algeciras, Aurora Andrés, subrayó la colaboración con las fuerzas de seguridad en su labor de enlace entre las aprehensiones y los juicios.

Andrés detalló que el volumen de los delitos por contrabando se ha reducido en los últimos años, ya que el límite para los delitos se establece en 15.000 euros.

Ocho de cada diez juicios por contrabando se resuelven por conformidad. Gracias a ello, las penas se reducen en un grado (lo que evita la entrada en prisión de los procesados) pero a su vez garantiza que éstos harán frente al pago de las sanciones por responsabilidad civil. "Si un contrabandista entra en prisión, se desentiende de los pagos", reconoció la fiscal jefa. Es uno de los cambios que se han puesto en marcha en la represión del contrabando.

La equiparación fiscal, fin del problema

El jefe de servicio de Vigilancia Aduanera en Algeciras, Lisardo Capote, defendió ante los asistentes al congreso que el contrabando no debe ser visto bajo ningún concepto como un medio para ganarse la vida, sino como un delito con todas sus consecuencias. "No se puede romantizar. Quienes alijan con tabaco forman parte de una organización criminal. Desde el joven que ejerce de punto y avisa de la presencia de las autoridades hasta el que lo vende", comentó Capote.

El representante de Aduanas destacó que el contrabando supone para muchos jóvenes la puerta de entrada a las actividades ilícitas desde la cual los más avezados dan el salto al narcotráfico. "El contrabando es una escuela para el tráfico de otros ilícitos. Los mejores ascienden y pasan al narcotráfico", según el jefe de servicio del SVA. Para Capote, una equiparación fiscal con Gibraltar "acabaría con el problema".

Los integrantes de las mafias del contrabando buscan, según Capote, mantener su estatus dentro de las organizaciones. Para no ser defenestrados en caso de toparse con una intervención policial, recurren a la violencia. "Son capaces de estampar un coche contra el muro de una casa para pasar por medio. Erradicar la componente de la violencia debe ser un objetivo", evidenció Capote.

Una instrucción judicial rápida, fundamental

La juez decana de La Línea, Alba Serrano, subrayó en su intervención la importancia de instrucciones ágiles para que el estamento judicial pueda cumplir con su misión de penar los casos de contrabando. "Es un problema que hay que erradicar desde el origen", aseveró, para así aludir a la necesaria colaboración con resto de entidades encargadas de cerrar el círculo de la represión del tráfico ilícito de cigarrillos.

Serrano también puso el acento en la juventud de muchos de los integrantes de las mafias del contrabando y explicó que, desde los juzgados, frecuentemente se dictaminan medidas como la limitación para la salida del territorio nacional (para evitar la evasión de la justicia a través de Gibraltar) y la firma en los juzgados dos veces al mes. "No se suele adoptar la prisión, si bien la instrucción es rápida", dijo Serrano.

La magistrada igualmente coincidió con los ponentes en que el contrabando supone para muchos jóvenes la antesala al tráfico de drogas, por lo que se trata de un asunto que requiere de la máxima atención por parte de las autoridades.

Serrano igualmente conminó a acabar con la sensación de impunidad por parte de los contrabandistas. Y para ello hizo alusión al caso de dos agentes de Vigilancia Aduanera que fueron apederados en Gibraltar. "Están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional", apuntó.

Las falsificaciones, un nuevo actor en el contrabando

En los últimos diez años, la falsificación de tabaco ha irrumpido con fuerza entre las mafias como alternativa. Felipe Nieto, inspector jefe del Grupo 2 de la Comisaría General de la Policía Judicial (Policía Nacional), expuso ante los asistentes al congreso que la crisis de 2008 fue el punto de partida para este fenómeno, ya que los consumidores comenzaron a buscar "tabaco más barato".

En 2013 se desmanteló la primera fábrica ilegal de tabaco en España (en Coslada, Madrid). Y desde entonces no han dejado de sucederse operaciones de este tipo. "En estos diez años la experiencia nos lleva a concluir que el contrabando evoluciona. Hace falta tecnología para combatirlo y cooperación internacional. Y la cooperación entre cuerpos es igualmente importante junto con la concienciación social de que el contrabando supone un riesgo para la salud pública y un desfalco para el Estado", resumió Nieto.