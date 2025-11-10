La Línea acoge este jueves el X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco

El Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea de la Concepción albergará este jueves 13 de noviembre, a partir de las 10:00, el X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, cita que conmemora 10 años de trabajo conjunto contra el comercio ilícito. La jornada, que cuenta con la colaboración del Grupo Joly, contará con la participación de representantes judiciales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, responsables de Aduanas y representantes del sector, y culminará con la entrega de los Premios No Contrabando.

La apertura incluirá la bienvenida institucional y las intervenciones del presidente de Altadis–Imperial Brands, Jerome du Chaffaut (10:35), y del alcalde de La Línea, Juan Franco (10:40). A continuación, la primera mesa redonda, titulada 10 Años & 10 Razones contra el contrabando, reunirá a la fiscal jefa del Área de Algeciras, Aurora Andrés; la juez decana de La Línea, Alba Serrano; el coronel jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, Fernando López-Rey; el jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera de Algeciras, Lisardo Capote; y el inspector jefe del Grupo 2 de Propiedad Industrial de la UDEV Central, Felipe Nieto García-Asenjo. La sesión estará moderada por Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis–Imperial Brands.

La segunda mesa, Una década luchando contra el comercio ilícito, contará con el teniente general (retirado) y ex DAO de la Guardia Civil Pablo Martín Alonso; la ex delegada del Gobierno en Extremadura y ex directora general de la Junta, Yolanda García Seco; el subdirector general de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, Fernando Iglesias; y el presidente de la Asociación Provincial de Expendedores de Tabaco y Timbres de Cádiz, Salvador Vera, también con moderación de Rocío Ingelmo.

Tras un receso a las 12:30, la agenda se reanudará a las 13:00 con Una mirada al futuro acuerdo con Gibraltar, mesa en la que participarán el alcalde de La Línea, Juan Franco; la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; y el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, bajo la moderación del director de Europa Sur, Javier Chaparro. La clausura incluirá la entrega de los Premios No Contrabando a las 13:45 y un cóctel final a las 14:00.