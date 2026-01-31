El acceso de camiones al Puerto de Algeciras continúa cerrado mientras los polígonos de la zona sirven de aparcamiento improvisado

El acceso de camiones al Puerto de Algeciras continúa cerrado este sábado, salvo para la carga con destino a Ceuta, mientras las instalaciones portuarias intentan absorber el elevado volumen de vehículos acumulados tras varios días de inactividad provocados por el temporal.

Desde la reapertura marítima del puerto el pasado jueves y hasta la tarde de este sábado, han logrado embarcar unos 2.100 camiones con destino a Ceuta y Tánger, a los que se suman más de 2.000 vehículos pesados que han accedido a las terminales de contenedores. Además, en las últimas 36 horas el recinto portuario ha recibido 900 camiones procedentes del exterior, enviados de forma escalonada y coordinada por el dispositivo organizado por la Guardia Civil y las policías locales de Algeciras y Los Barrios, municipios que acogen los principales polígonos industriales de la zona.

Pese a ello, centenares de camiones permanecen aún estacionados de forma dispersa en los polígonos industriales y de ocio de Palmones, en el término municipal de Los Barrios, además de los polígonos industriales de Algeciras, el Llano Amarillo ya la pista del recinto ferial a la espera de poder dirigirse al puerto para embarcar rumbo a Tánger Med.

Durante la mañana de este sábado no se han registrado los graves problemas de tráfico vividos el viernes por la tarde. Patrullas de la Guardia Civil mantienen controles y desvíos en puntos estratégicos de la A-7 para impedir que los tráileres lleguen hasta Algeciras. Los vehículos pesados son desviados principalmente en la salida de Palmones-Guadacorte o en La Menacha, a la entrada de la ciudad.

El objetivo es evitar que los camiones accedan a un puerto que se encuentra saturado y que, según las autoridades, es incapaz de seguir absorbiendo más tráfico pesado. Para ello, se impide también que los vehículos abandonen los polígonos industriales, convertidos desde el pasado martes —a raíz del encadenamiento de borrascas y del cierre portuario— en aparcamientos improvisados, en muchos casos sin un orden claro.

Esta situación está provocando importantes molestias en las zonas afectadas: carriles ocupados por camiones estacionados en los márgenes, reducción del espacio para circular, autobuses que no pueden acceder a sus paradas y viajeros obligados a bajar en plena calzada, así como accesos bloqueados a grandes superficies comerciales que obligan a los conductores a realizar largos rodeos.

A última hora del viernes, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) confirmó que se mantiene el cierre del acceso a camiones, excepto para los que se dirigen a Ceuta, y advirtió de que la normalización de la situación llevará varios días. La APBA justificó esta decisión por el alto volumen de camiones acumulados dentro y fuera del recinto portuario y porque el rendimiento de la flota que opera la línea con Tánger Med aún no ha recuperado el 100%, debido a que las condiciones meteorológicas, aunque han mejorado, siguen sin ser óptimas.

Las autoridades mantienen la recomendación de evitar circular por el puerto a todos los vehículos ajenos a la actividad portuaria.