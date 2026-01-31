Palmones sigue ejerciendo de improvisado 'parking' para camiones que esperan para entrar en el Puerto de Algeciras

Decenas de camiones, puede que centenares, desperdigados por diferentes ubicaciones, permanecen este sábado aparcados en los polígonos industriales y de ocio de Palmones (Los Barrios) en espera de que llegue el momento de dirigirse al Puerto de Algeciras para embarcar en dirección a Tánger Med.

No se han registrado durante la mañana caos circulatorios como los que se repitieron el viernes desde primera hora de la tarde. Patrullas de la Guardia Civil velan, mediante filtros colocados en lugares estratégicos, para que los trailers que avanzan este sábado por la A-7 se desvíen antes de llegar a Algeciras, ya sea en la salida de Palmones-Guadacorte, en el término de Los Barrios, o en La Menacha, a la misma entrada de la ciudad.

El objetivo es evitar que los vehículos pesados lleguen al Puerto, que, atestado, literalmente es incapaz de seguir dándoles cabida. Para ello evitan que los camiones abandonen los polígonos que se han ido convirtiendo desde el pasado martes, por mor de la sucesión de borrascas y del consiguiente cierre portuario, en improvisados parkings en los que no predomina precisamente el orden.

Esa tarea lleva consigo que decenas de camiones de gran tonelaje, e incluso algunos de menor tamaño, que pretenden llegar a Tánger Med se hayan adueñado de numerosas vías, en las que permanecen aparcados en sus márgenes, en muchos casos sin respetar demasiado la señalización. Eso supone que queda reducido considerablemente el espacio para circular.

Autobuses que no pueden siquiera entrar en sus paradas y de los que los viajeros se bajan en pleno asfalto, salidas de aparcamientos de grandes superficies taponadas que obligan a dar rodeos interminables a los clientes dentro del mismo...

A última hora de este viernes, el Puerto anunció que se mantiene cerrado el acceso de camiones excepto para carga con destino a Ceuta. "La normalización de la situación tardará varios días por el alto volumen de camiones en el interior y exterior del recinto portuario, sumado a que el rendimiento de la flota en la línea con Tánger Med aún no es del 100% debido a las condiciones meteorológicas que, aunque han mejorado, aún no son óptimas", justificaba la APBA a última hora del día.

La información de acceso al recinto portuario de los transportistas está siendo canalizada a través de los operadores logísticos y transitarios.