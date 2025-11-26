La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomienda reactivar la unidad antidroga OCON-Sur

El Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones, ha aprobado un informe que recomienda al Ministerio del Interior la reinstauración de la unidad especial antidroga OCON‑Sur, disuelta hace tres años, y el refuerzo de los recursos destinados a combatir el narcotráfico en el sur de España. La propuesta surge tras la misión de varios eurodiputados a Algeciras y Barbate en mayo de 2025, destinada a evaluar de primera mano la implantación del crimen organizado en la zona tras los asesinatos de dos guardias civiles en febrero de 2024.

El documento, que fue presentado y defendido ante las autoridades europeas por el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, subraya la necesidad de proteger a las fuerzas de seguridad, mejorar sus derechos laborales y su seguridad física y mental, y dotarles de medios suficientes para actuar en entornos de alto riesgo como el Campo de Gibraltar.

Entre las recomendaciones, la Comisión de Peticiones destaca:

La creciente peligrosidad y violencia del tráfico de drogas y la trata de personas en la comarca, que actúan como puerta de entrada a Europa.

La necesidad de que los actos violentos contra agentes de seguridad se tipifiquen como “eurodelitos”, con penas más severas.

La importancia de abordar las causas profundas del narcotráfico, como el desempleo, la exclusión social y la falta de oportunidades.

La cooperación internacional como herramienta clave para combatir este tipo de crimen organizado.

Una enmienda añadida al informe por los eurodiputados Mireia Borrás, Juan Carlos Girauta y Fabrice Leggeri, de PfE / Renew Europe, el grupo liberal europeo, señala expresamente que la reinstauración o creación de unidades especializadas antidroga, como la OCON‑Sur, debería contar con financiación, personal y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo.

La Comisión insiste en que se trata de recomendaciones, no de decisiones vinculantes, y su implementación dependerá ahora del Gobierno de España y del Ministerio del Interior. El informe, aprobado por la Comisión de Peticiones, se convierte en un documento de referencia que señala la necesidad de reforzar los operativos contra el narcotráfico en una de las zonas más sensibles de la frontera sur europea.