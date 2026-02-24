CCOO pide al Gobierno asesoramiento urgente sobre el tratado de Gibraltar tras recibir información solo desde el Peñón

La dirección comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar ha reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de un dispositivo de asesoramiento y tutela para afrontar la inminente implementación del tratado sobre Gibraltar, después de que, según denuncian, la única información técnica recibida en los últimos meses haya procedido del Ejecutivo del Peñón.

En una nota pública, el sindicato lamenta el “silencio de las autoridades españolas” en un momento que consideran clave para el futuro socioeconómico de la comarca. A su juicio, la ausencia de información clara y directa desde el Gobierno central está generando incertidumbre entre trabajadores y empresas que mantienen vínculos laborales y comerciales con Gibraltar.

“El tratado supone un cambio de suma envergadura para la realidad socioeconómica del Campo de Gibraltar y consideramos que el Gobierno de España debe poner en marcha los mecanismos de acompañamiento necesarios para que la sociedad campogibraltareña transite sin mayores contratiempos a la nueva realidad”, ha afirmado el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.

Dudas sobre derechos laborales y sectores estratégicos

Desde la organización sindical subrayan que, aunque los agentes económicos y sociales han mantenido varios encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, siguen existiendo “muchas incógnitas” respecto al contenido definitivo del texto acordado.

Las principales preocupaciones giran en torno a las repercusiones que el tratado pueda tener en los derechos e intereses de las personas trabajadoras afectadas —especialmente las transfronterizas—, así como en los sectores económicos que tradicionalmente han mantenido relaciones comerciales con Gibraltar.

“Todo parece indicar que el periodo de implementación del tratado va a ser muy breve y esto se une a la complejidad de los cambios que van a operar”, ha advertido Triano, quien ha insistido en la necesidad de activar con urgencia un mecanismo específico de orientación y acompañamiento.

Un momento decisivo para la comarca

Para CCOO, el Campo de Gibraltar se encuentra ante un “momento histórico” que podría convertirse en una oportunidad para paliar los problemas estructurales que arrastra la zona, como el desempleo o la precariedad laboral. Pero advierten de que ese potencial solo podrá materializarse si las administraciones públicas implementan medidas claras y eficaces.

El sindicato defiende que la transición hacia el nuevo marco jurídico no puede depender exclusivamente de notas técnicas emitidas desde Gibraltar. Reclama información transparente, planificación y herramientas concretas que permitan a empresas y trabajadores adaptarse con seguridad a la nueva realidad que se avecina.