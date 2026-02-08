El Campo de Gibraltar evalúa los daños tras los vientos huracanados de hasta 100 km/h que provocaron decenas de intervenciones de emergencia

La acera de La Marina, en Algeciras, donde este sábado por la tarde se cayó un trozo del techo.

La borrasca Marta golpeó con virulencia el Campo de Gibraltar durante la jornada del sábado, dejando un reguero de incidencias que ha obligado a los ayuntamientos de la comarca a realizar un balance de emergencia este domingo. Aunque ninguna de las actuaciones registró daños personales, los municipios enfrentan ahora las consecuencias de un temporal que ha puesto a prueba sus servicios de emergencia.

Algeciras, epicentro de las intervenciones por viento

La ciudad portuaria fue uno de los municipios más castigados por el viento, con rachas de poniente que alcanzaron los 100 kilómetros por hora acompañadas de intensas precipitaciones. El alcalde José Ignacio Landaluce recorrió diversas zonas junto a miembros del equipo de Gobierno para valorar in situ la situación.

Los números hablan por sí solos: la Policía Local atendió 52 demandas en la Sala del 092, de las cuales 35 estaban directamente relacionadas con el temporal. Por su parte, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz realizó 34 intervenciones centradas en la retirada de árboles, chapas y tejados. Un dato positivo: no se registró ningún achique de agua.

Chorrosquina: 25 vecinos sin regresar a casa

La situación más delicada se vive en la Chorrosquina, en la barriada del Cobre, donde 25 vecinos de 14 viviendas continúan desalojados desde el viernes por la tarde debido al desplazamiento del terreno. Los técnicos municipales mantienen un control continuo del área y, por razones de seguridad, aún no han autorizado el regreso de los residentes a sus hogares.

No obstante, Landaluce destacó el buen funcionamiento de infraestructuras clave ejecutadas para evitar inundaciones, como la primera fase de los colectores en la Cuesta del Rayo y el encauzamiento del Río Cachón.

San Roque recupera la normalidad

El Cecopal de San Roque anunció la reapertura de instalaciones culturales, cementerios y diversos servicios municipales tras confirmar que no existen avisos ni alertas activas. Sin embargo, la apertura de instalaciones deportivas, parques infantiles y zonas verdes será progresiva, condicionada a las valoraciones técnicas de seguridad.

Los Barrios se centra en los colegios

La concejal de Urbanismo, Sara Lobato, informó sobre las actuaciones urgentes en los colegios del municipio, donde se han registrado daños que requieren intervención inmediata. La prioridad del consistorio es garantizar la seguridad del alumnado antes de su regreso a las aulas.

Actuaciones urgentes en los centros educativos de Los Barrios tras el temporal. / Ayuntamiento de Los Barrios

Tarifa: caminos transitables

El municipio más meridional de Europa continental recupera la normalidad de forma progresiva. La Policía Local confirmó que durante la noche no se registraron incidentes destacados, y Protección Civil mantiene dos patrullas activas monitorizando tanto la campiña como la localidad. Los caminos están transitables, salvo aquellos que requieren reparaciones en profundidad. La delegación de Obras y Servicios iniciará las labores de reposición a partir del lunes.

Castellar: pérdidas en el sector agrícola

La situación más dramática se vive en el interior de la comarca, en los núcleos de Jimena, San Martín del Tesorillo y también Castellar de la Frontera, donde el Ayuntamiento evalúa lo que califican como "pérdidas históricas" en el sector agrícola local. El consistorio habla de un "desastre meteorológico sin precedentes" que ha dejado daños en infraestructuras y tecnología agrícola de dimensiones aún no computables.

El municipio mantiene activado el nivel 1 del Plan de Preemergencia y la calle La Línea continúa cerrada a la circulación por seguridad. Durante la jornada de este sábado, efectivos del Cecopal mantuvieron guardia permanente y unidades militares del Ejército de Tierra supervisaron las infraestructuras.