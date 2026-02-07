La Policía Local de Algeciras y los vecinos vigilan la evolución del terreno en la Chorrosquina tras el desalojo de 14 viviendas

La borrasca Marta obliga al desalojo preventivo de 14 viviendas en El Cobre por un corrimiento de tierras mientras Policía Local y vecinos vigilan la evolución del terreno.

La Chorrosquina, en el entorno de la popular barriada de El Cobre, en Algeciras, ha amanecido este sábado, 7 de febrero, bajo la atenta mirada de la Policía Local y de algunos vecinos que permanecen en las inmediaciones tras el desalojo preventivo ordenado anoche por el Ayuntamiento. La medida se adoptó después de detectarse un corrimiento de tierras en la calle Majadal Alto que podría comprometer la estabilidad de las edificaciones, en pleno episodio de lluvias intensas asociado a la borrasca Marta.

El desalojo afecta a un total de 14 viviendas y a 25 personas, que tuvieron que abandonar sus domicilios por motivos de seguridad. Desde primeras horas de la tarde del viernes, efectivos de la Policía Local coordinaron el operativo, mientras que responsables del equipo de Gobierno municipal y técnicos especializados se desplazaron hasta la zona para evaluar la situación y adoptar las medidas necesarias.

Aunque el Consistorio puso a disposición de las familias afectadas el pabellón polideportivo municipal Ciudad de Algeciras–Doctor Juan Carlos Mateo como recurso de alojamiento temporal, ninguna de ellas hizo uso de esta opción, optando por trasladarse a viviendas de familiares o personas cercanas. Tanto la Policía Local como la Policía Nacional mantienen desde entonces una vigilancia constante del área para seguir la evolución del terreno y detectar cualquier posible agravamiento que incremente el riesgo.

El Ayuntamiento de Algeciras evacúa a 25 vecinos de forma preventiva tras detectarse un corrimiento de tierras en plena alerta naranja por el temporal. / Vanessa Pérez

Este incidente se enmarca en un contexto de saturación del suelo en distintos puntos del Campo de Gibraltar, consecuencia directa de las intensas lluvias de los últimos días. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha reiterado la prohibición absoluta de utilizar rutas, senderos y caminos situados en zonas de monte, debido al elevado riesgo que presentan actualmente.

El Consistorio ha detectado que, aprovechando la actual tregua meteorológica, algunas personas están accediendo a estas áreas, pese al peligro que suponen los caminos dañados, los posibles desprendimientos y las crecidas repentinas de cauces y arroyos. Por este motivo, el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez Hueso, junto a los concejales de Parques y Jardines, Ángel Martínez, y de Aguas, Álvaro Márquez, acompañados por ingenieros municipales especializados en montes y caminos, están llevando a cabo una primera evaluación técnica de los daños provocados por el reciente tren de borrascas.

Paralelamente, la Policía Local está señalizando los caminos más transitados como medida preventiva, mientras que los agentes de Medio Ambiente refuerzan las labores de vigilancia en coordinación con la dirección del Parque Natural del Estrecho, para evitar accesos indebidos.

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de extremar la prudencia y respetar las restricciones establecidas, con el objetivo de prevenir accidentes y facilitar los trabajos de inspección, limpieza y reparación que se desarrollan en las zonas afectadas.

La Chorrosquina debe su nombre a la conocida fuente situada en este enclave de El Cobre, cuyo topónimo parece derivar de la expresión “el chorro de la esquina”. Se trata de un paredón cubierto por lascas de piedra, con tres caños que vierten el agua de un manantial del río de la Miel sobre un pilón, históricamente muy frecuentado por los algecireños, especialmente en épocas de sequía o restricciones de agua.